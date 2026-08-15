أحمد موسى عن خناقة زوجات حسام حسن بالساحل: ملناش دعوة بحياته الخاصة

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة خناقة زوجات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في الساحل الشمالي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «لازم نبعد الأمور الشخصية عن عمل حسام حسن، وحسام حسن مش عايز صورته تهتز قدام الناس».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «مش عايز الملايين اللي بيحبوا حسام حسن يبدأ يبقى عندهم شوية قلق بسبب مشاهد خناقة أمس».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «أنا بحب حسام حسن، وهو اسم كبير لامع، واللي حصل إمبارح ده عيب؛ لأنه ممكن يسحب من رصيد حسام حسن».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «حسام حسن أُغمى عليه إمبارح لأنه مش مصدق اللي حصل»، مضيفًا: «ملناش دعوة بحياة حسام حسن الخاصة، وحسام حسن تريند من إمبارح بسبب الخناقة دي».