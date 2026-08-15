حرائق هائلة تلتهم 1600 هكتار في بلجيكا.. إجلاء سكان قريتين والنيران تقترب من المنازل

بدأت السلطات البلجيكية إجلاء سكان قريتين في شرق البلاد، اليوم السبت، مع اتساع نطاق أحد أكبر حرائق الغابات التي تشهدها بلجيكا، فيما تواصل فرق الإطفاء، مدعومة بطائرات ومروحيات لإخماد الحرائق، جهودها للسيطرة على النيران.

اندلع الحريق، أمس الجمعة، في متنزه «هاي فينز» الطبيعي بمنطقة «هاوت فاجنيس»، وهي منطقة واسعة تضم غابات وأراضي عشبية وتعد من الوجهات المفضلة للمتنزهين قرب الحدود مع ألمانيا، قبل أن ينتشر بسرعة.

ونقلت قناة "فرانسا 24" عن نيكولاس يرنو، المتحدث باسم السلطات الإقليمية في والونيا، بأنه بحلول ظهر اليوم السبت، كانت النيران قد التهمت ما لا يقل عن 16 كيلومترًا مربعًا، أي نحو 1600 هكتار.

وأصدرت السلطات المحلية أوامر بإجلاء سكان أجزاء من قريتي «سوربرودت» و«بوتغنباخ» في نحو الساعة الرابعة مساءً، فيما دعت بقية سكان المنطقة إلى البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وتم تخصيص صالة رياضية في بلدية مجاورة لاستقبال السكان الذين جرى إجلاؤهم، بينما انضمت فرق إطفاء وتعزيزات من مختلف أنحاء بلجيكا إلى جهود مكافحة الحريق، إلى جانب طائرات ومروحيات إطفاء المياه القادمة من دول أوروبية.

وأكد يرنو أن الحريق لا يزال خارج السيطرة، واصفًا إياه بأنه «الأكبر في التاريخ الحديث» لبلجيكا، محذرًا من خطر وصول النيران إلى المنازل.

وقال: «هناك خطر من أن يصل الحريق إلى المنازل، لكننا ننشر جميع الموارد المتاحة لحمايتها».