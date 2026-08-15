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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب يتراجع في الصاغة الآن

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت 15-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية .

الجنيه الذهب ينخفض

وهوي سعر الجنيه الذهب منذ الخميس الماضي؛ مقدارًا طفيفاً لم يجاوز 40 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة.

انخفاض الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له50.04 ألف جنيه .

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات قبل انتهاء تعاملات الذهب على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6255 جنيهًا.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6255 جنيهًأ للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.04 جنيها للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4377 دولار للشراء و 4376 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم

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