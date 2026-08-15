أعلنت منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ برئاسة الدكتور إسلام حمص عن إقامة بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف للمسافات الطويلة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر القادم بمحافظة الإسماعيلية.
هذا وتعلن المنطقة أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، هو أخر موعد للتسجيل في البطولة التي من المتوقع أن تشهد تنافس قوي ، وأن درع الترتيب العام سيتم احتساب نقاطه على البطولتين الصيفية للسباحة بالزعانف القصيرة و الطويلة في المياه المفتوحة.
بورسعيد تستعد لبطولة المنطقة للمياه المفتوحة بالإسماعيلية
يذكر أن آخر مرة أقيمت فيها بطولة بورسعيد للسباحة بالزعانف الطويلة في 2022 ، وتعد هذه النسخة هي الثالثة.
وتوضح المنطقة أنه لن يسمح لأي لاعب الاشتراك في البطولة بدون عوامة