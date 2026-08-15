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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طلع بيهم المسرح.. سر سيارات محمد رمضان بالملايين في حفلة الساحل ‏

سيارات محمد رمضان
سيارات محمد رمضان
كريم عاطف

أثار حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، الذي أقيم أمس، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب أجواء الحفل والعروض التي قدمها، أو بسبب السيارات الفارهة والرياضية التي ظهرت في محيطه. 

وكالعادة خطفت سيارات محمد رمضان المعروفة بالفارهة الأنظار من بين تفاصيل الحفل، خاصة مع ظهور محمد رمضان بسيارتين لافتتين تنتميان إلى فئات مختلفة، إحداهما سوبر كار بريطانية فائقة الأداء، والأخرى سيارة رياضية نادرة خضعت لتعديلات غير تقليدية.

وظهر رمضان بأول سيارة في الحفل، من نوع ماكلارين 720S سبايدر، النسخة المكشوفة من السوبر كار البريطانية الشهيرة، والتي تجمع بين التصميم الرياضي الحاد والأداء المرتفع والديناميكا الهوائية المتطورة.

وتتميز السيارة بهيكل مصنوع من ألياف الكربون، إلى جانب سقف صلب قابل للطي كهربائيا، بينما تمنحها الأبواب التي تفتح لأعلى مظهر أكثر رياضية، كما تظهر المصابيح الخلفية والمخارج الدائرية للعادم الهوية التصميمية المميزة لطراز 720S، فيما يبدو اللون الوردي أو النحاسي الظاهر في الصور ناتجا عن تخصيص أو تغليف للسيارة، وليس بالضرورة لون المصنع الأصلي.

وتستمد ماكلارين 720S سبايدر قوتها من محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر، ينتج 720 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

وبفضل هذه المنظومة، تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو 2.9 ثانية، بينما تحتاج إلى حوالي 7.9 ثانية للوصول إلى 200 كم/س، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 341 كم/س، لتضع نفسها ضمن قائمة أسرع السيارات الرياضية المكشوفة.

أما عن سعر السيارة ماكلارين 720S سبايدر في السوق المصرية، يمكن أن يتراوح بين 15 و25 مليون جنيه، مع إمكانية تجاوز هذا النطاق في السيارات ذات المواصفات الخاصة أو التجهيزات النادرة.

أما السيارة الثانية التي ظهرت مع محمد رمضان، فهي نسخة من فاندرهول كارميل Vanderhall Carmel GT، لكنها تختلف عن النسخة الأصلية بتعديل جوهري، بعدما جرى تحويلها من مركبة بثلاث عجلات إلى أربع عجلات.

وتتميز Vanderhall Carmel GT بتصميم رياضي غير تقليدي، مع مقدمة منخفضة ورفارف أمامية منفصلة ومقصورة بمقعدين، إلى جانب سقف قابل للإزالة، ويمنحها تعديل المحور الخلفي وإضافة العجلة الرابعة مظهر أقرب إلى السيارات الرياضية التقليدية، مع الاحتفاظ بالملامح الأساسية لتصميم كارمل.

وتعتمد النسخة الأصلية من السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 194 حصانا، مع عزم دوران يبلغ نحو 280 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع مبدلات لنقل السرعات خلف عجلة القيادة.

كما تأتي السيارة في نسختها الأصلية بتجهيزات رياضية تشمل عجلات قياس 19 بوصة، ومقاعد جلدية، وسقف قابل للإزالة، مع الاعتماد على وزن منخفض يساعدها على تقديم أداء رياضي رغم اختلاف فلسفتها عن السيارات الرياضية التقليدية.

تتراوح أسعار Vanderhall Carmel GT المتداولة للنسخ الحديثة في السوق المصرية حول 2.15 إلى 2.25 مليون جنيه، بينما يمكن أن ترتفع قيمة السيارة المعدلة إلى أربع عجلات بحسب جودة التعديل والمكونات المستخدمة وحالة السيارة.

الفنان محمد رمضان الساحل الشمالي السيارات الفارهة سيارات محمد رمضان ماكلارين 720S سبايدر ماكلارين فاندرهول كارميل Vanderhall Carmel GT

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