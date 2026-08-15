حج الجمعيات الأهلية 2027.. موعد التقديم والشروط والأوراق

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ ـ 2027م، بعدما أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم أمام أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية اعتبارًا من الثلاثاء 18 أغسطس 2026، على أن يستمر التقديم حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على عدم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد.

وتأتي إجراءات التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2027 وسط اهتمام متزايد من المواطنين الراغبين في معرفة شروط القبول، والفئات التي يحق لها التسجيل، والمستندات المطلوبة، فضلًا عن الضوابط الصحية الخاصة بالمتقدمين، وموعد إجراء القرعة الإلكترونية، في وقت لم تتضمن فيه التفاصيل المعلنة حتى الآن قيمة نهائية لأسعار برامج الحج.

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متى يبدأ التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027؟

يبدأ استقبال طلبات أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، ويستمر حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، ولن يتم الالتفات إلى أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة، وهو ما يجعل الالتزام بالموعد من أهم الضوابط التي ينبغي على الراغبين في التقديم مراعاتها منذ بداية فتح باب التسجيل.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجراءات موسم حج الجمعيات الأهلية 1448هـ ـ 2027م تخضع لمجموعة من القواعد المنظمة التي تشمل شروط الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وكذلك شروط المتقدم نفسه، إلى جانب الضوابط المتعلقة بالحالة الصحية والسن والمرافق، فضلًا عن قواعد التسجيل والقرعة الإلكترونية.



ما أسعار حج الجمعيات الأهلية 2027؟

لم تتضمن التفاصيل المعلنة حاليًا عن فتح باب التقديم قيمة نهائية لأسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، ولذلك لا يصح اعتماد أي أرقام يتم تداولها حاليًا على أنها أسعار رسمية، إلى حين إعلان المؤسسة القومية لتيسير الحج تكلفة المستويات والبرامج المعتمدة وقيمة الخدمات والرسوم المطلوبة.

وبذلك ينبغي على الراغبين في التقديم عدم الاعتماد على الأسعار غير المعلنة رسميًا، خصوصًا أن المعلومات المؤكدة التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي تتركز على موعد التقديم وشروطه والضوابط المنظمة لموسم حج 1448هـ ـ 2027م.

ما شروط الجمعية الأهلية للتقديم في حج 2027؟

يشترط في الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي يتم التقديم من خلالها أن تكون خاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، كما حددت الضوابط مجموعة من الشروط الخاصة بالجمعية أو المؤسسة حتى تكون مؤهلة للمشاركة في موسم الحج.

ومن أبرز هذه الشروط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يوليو 2026، وألا تكون هناك دعاوى قضائية لحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية، وألا تكون الجمعية أو المؤسسة قد أحيلت إلى النيابة العامة في الحالات التي تمنعها من المشاركة وفق الضوابط المحددة.



من يحق له التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في دخول قرعة حج الجمعيات الأهلية، ويأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية العمومية للجمعية المقيد بها عند تقديم الطلب، وأن يكون مسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

وبالنسبة إلى المؤسسات الأهلية، يشترط أن يكون المتقدم من أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين، كما يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء مناسك الحج، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في التاريخ المحدد لحساب السن.

ويُستثنى مرافق أحد الوالدين من شرط السن، بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا، كما يشترط ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من هذا الشرط بالنسبة إلى الفائزين بالقرعة بعد إعلان النتيجة من خلال شهادة التحركات.

ما آخر موعد للتسجيل في حج الجمعيات 2027؟

يُعد يوم الإثنين 31 أغسطس 2026 آخر موعد لاستقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات التي تقدم بعد انتهاء الفترة المحددة، ولذلك يتعين على الراغبين في أداء الفريضة استكمال الإجراءات وتسليم المستندات المطلوبة خلال الفترة الرسمية للتقديم.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم، ولا يسمح للمتقدم بالتسجيل في أكثر من جهة أو مسار للحج، سواء حج الجمعيات الأهلية أو السياحة أو قرعة وزارة الداخلية، ويتم التعامل مع أول طلب يتم تسجيله على البوابة، ولا يسمح بتسجيل المواطن مرة أخرى من خلال جهة أخرى.



هل يحتاج كبار السن إلى مرافق في حج الجمعيات 2027؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي ضوابط خاصة لكبار السن وبعض الحالات التي تستلزم وجود مرافق، إذ يشترط وجود مرافق للمتقدم الذي يزيد عمره على 75 عامًا، على أن يتم احتساب السن في 28 يناير 2027، الموافق 20 شعبان 1448هـ.

كما يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لبعض أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية الذين تستدعي حالتهم وجود مرافق، وذلك وفقًا للتقرير الطبي الصادر من المستشفيات المعتمدة، بما يضمن توفير المساعدة اللازمة للحاج أثناء أداء المناسك وفق حالته الصحية.



ما الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات 2027؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضوابط صحية خاصة بالراغبين في أداء فريضة الحج، وتشمل هذه الضوابط استبعاد الحالات المرضية التي تكون أكثر عرضة للمخاطر الصحية أثناء أداء المناسك، وذلك حفاظًا على سلامة الحجاج وتقليل احتمالات الإصابة بالمضاعفات أو انتقال العدوى داخل التجمعات.

وتشمل الفئات المرضية غير المسموح لها بالتقدم مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى الغسيل الكلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية، والحالات المتقدمة من التليف الكبدي، ومرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.

كما تشمل الحالات غير المسموح لها بالتقديم السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وحالات الحمل الخطر في مختلف مراحله، والأمراض النفسية أو العقلية التي تؤثر في القدرة على الإدراك، وحالات الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف، إلى جانب الأمراض المعدية النشطة التي تمثل خطرًا على الصحة العامة وسط التجمعات، ومنها السل الرئوي المفتوح وبعض الحميات النزفية.

وتُجرى الفحوص الطبية في المستشفيات التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز استبعاد من تثبت التقارير الطبية عدم قدرته الصحية على أداء مناسك الحج، وذلك حفاظًا على سلامته وسلامة باقي الحجاج، وفق الضوابط الصحية المعلنة لموسم الحج.



ما الأوراق المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية؟

يتم تقديم طلب الحج على النموذج المعد بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، مع استيفاء البيانات المطلوبة، وتشمل المستندات الأساسية صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ونموذج طلب الحج مستوفيًا البيانات، وبيانات المرافق إن وجد، والمستندات التي تثبت صلة المرافق بالمتقدم في الحالات التي تتطلب ذلك، إضافة إلى التقرير الطبي والمستندات الصحية المطلوبة بعد الفوز بالقرعة وفق تعليمات الجهات المختصة.

وتتولى الجمعية أو المؤسسة مراجعة بيانات المتقدم والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب إلى الإدارة الاجتماعية المختصة، بما يضمن مطابقة البيانات والمستندات للضوابط المطلوبة قبل استكمال إجراءات الترشيح والقرعة.



كيف تقدم على حج الجمعيات الأهلية 2027؟

توجد أكثر من آلية للتقديم وفق الضوابط المعلنة، وتتمثل الطريقة الأولى في التقديم من خلال الجمعية أو المؤسسة الأهلية، حيث تتولى الإدارات الاجتماعية توزيع نماذج طلبات الحج على الجمعيات والمؤسسات المستوفية للشروط.

ويقوم الراغب في أداء الحج باستيفاء النموذج وتسليمه إلى الجمعية أو المؤسسة التابع لها، ثم تتولى الجهة مراجعة البيانات والمستندات قبل اعتماد الطلب وإرساله إلى الإدارة الاجتماعية المختصة، ويمكن أن تضم الاستمارة الواحدة بحد أقصى 3 أعضاء من الأقارب.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في التقديم إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بالنسبة إلى المستوفين للشروط، مع سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا وفق طرق الدفع المحددة من قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

ويظل الطلب تحت المراجعة إلى حين التأكد من صحة البيانات المسجلة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حال اكتشاف عدم صحة البيانات، تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الطلب وحذفه وفق الضوابط المنظمة.



ماذا يحدث بعد تقديم طلب حج الجمعيات 2027؟

لا يعني تقديم طلب الحج الفوز بالقرعة، إذ تخضع الطلبات للمراجعة قبل دخول المتقدمين القرعة الإلكترونية، وبعد انتهاء فترة التقديم يتم توزيع حصة الجمعيات على المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة في كل محافظة إلى إجمالي الطلبات، وبحسب المستويات المتاحة.

وبذلك تمثل مرحلة مراجعة الطلبات خطوة أساسية قبل الانتقال إلى القرعة، إذ يتعين التأكد من استيفاء الشروط وصحة البيانات والمستندات قبل إدراج المتقدم ضمن إجراءات الاختيار.



متى تظهر نتيجة قرعة حج الجمعيات 2027؟

من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا خلال النصف الأول من سبتمبر 2026، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، وتجرى القرعة عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، بحضور ممثلين عن المحافظات.

وتعلن النتيجة في صورة حجاج أساسيين وحجاج احتياطيين بنسبة 30%، كما تنشر النتائج على المواقع الإلكترونية للوزارة والمؤسسة، إلى جانب إعلانها من خلال المديريات والإدارات الاجتماعية.

ومع اقتراب موعد فتح باب التقديم في 18 أغسطس 2026، يصبح من المهم للراغبين في حج الجمعيات الأهلية 2027 مراجعة الشروط والمستندات والتأكد من صحة البيانات قبل تقديم الطلب، مع ضرورة الالتزام بآخر موعد للتسجيل في 31 أغسطس 2026، وعدم الاعتماد على أي معلومات غير رسمية بشأن أسعار برامج الحج قبل صدور إعلان معتمد من المؤسسة القومية لتيسير الحج.