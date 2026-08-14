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التقديم في حج القرعة 2027.. الموعد الرسمي والشروط والرسوم المطلوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التقديم في حج القرعة 2027.. الموعد الرسمي والشروط والرسوم المطلوبة

التقديم في حج القرعة 2027.. الموعد الرسمي والشروط والرسوم المطلوبة
التقديم في حج القرعة 2027.. الموعد الرسمي والشروط والرسوم المطلوبة
عبد الفتاح تركي

بدأت وزارة الداخلية استقبال طلبات التقديم في حج القرعة 2027 لموسم 1448هـ، وسط تزايد اهتمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بالتعرف إلى مواعيد التسجيل، وطرق التقديم، والشروط المنظمة، والمستندات المطلوبة، إلى جانب الرسوم المقررة وإجراءات سدادها، وذلك بعد إعلان الضوابط الرسمية المنظمة لعملية التقديم والقرعة الإلكترونية.

متى يبدأ وينتهي التقديم في حج القرعة 2027؟

شهدت الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد التقديم في حج القرعة 2027، خاصة بعد أن بدأت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء 12 أغسطس 2026، استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بقرعة الحج لموسم 1448هـ، مع إتاحة التسجيل من خلال عدة وسائل لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المحافظات.

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ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، مع ضرورة الالتزام بالمدة المحددة، والتأكد من تسجيل جميع البيانات بصورة دقيقة وفق الضوابط الرسمية المعلنة، حتى لا يتعرض الطلب لأي مشكلات خلال مرحلة المراجعة.

ما طرق التقديم في حج القرعة 2027؟

حددت وزارة الداخلية ثلاث وسائل رسمية يمكن للمواطنين من خلالها التقدم للمشاركة في حج القرعة 2027، بما يتيح مرونة أكبر في اختيار الطريقة المناسبة لكل متقدم وفق ظروفه وإمكاناته.

وتشمل الوسائل الآتية:

  • مراكز وأقسام الشرطة، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب من خلال مختلف مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية دون اشتراط التقيد بمحل الإقامة، مع استيفاء نموذج التقديم وإدخال جميع البيانات المطلوبة.
  • التقديم الإلكتروني، ويتم عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، مع تسجيل بيانات المتقدم طبقًا لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى بيانات المرافق والحالة الصحية.
  • التقديم هاتفيًا، من خلال مركز تلقي طلبات الحجاج عبر الرقم الموحد 0227983000، مع الالتزام بإدخال جميع البيانات كما هي مدونة في المستندات الرسمية.
حج القرعة

ما شروط التقديم في حج القرعة 2027؟

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، لضمان مطابقة الطلبات للشروط المنظمة لموسم الحج.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، مع ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وأن تتوافر لديه القدرة الصحية اللازمة لأداء المناسك، إلى جانب الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية المقررة.

كما أكدت الضوابط عدم جواز التقديم لأكثر من جهة لتنظيم الحج، إذ يتعين على كل مواطن اختيار جهة واحدة فقط عند التسجيل، سواء كانت حج القرعة أو الحج السياحي أو حج الجمعيات الأهلية.

ما السن المسموح به للتقديم؟

أوضحت الضوابط المعلنة، أن الحد الأدنى لسن المتقدم بمفرده يجب ألا يقل عن 21 عامًا، بينما تخضع أعمار المرافقين لشروط تختلف بحسب طبيعة المرافقة، سواء كانت وجوبية أو غير وجوبية.

ويتم احتساب سن جميع المتقدمين وفق التاريخ المحدد ضمن ضوابط موسم الحج، مع الالتزام الكامل بما تقره الجهة المنظمة.

ما المستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل؟

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز جميع البيانات الأساسية قبل بدء التسجيل، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات ودقة مراجعة الطلبات.

وتشمل المستندات والبيانات المطلوبة الآتية:

  • بطاقة الرقم القومي سارية.
  • البيانات الشخصية طبقًا للمستندات الرسمية.
  • بيانات المرافق إن وجد.
  • البيانات الخاصة بالحالة الصحية.
  • الإقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج.

وتولي الجهات المختصة أهمية كبيرة لدقة البيانات المسجلة، خاصة الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، وبيانات المرافق، والحالة الصحية، وذلك لتجنب أي أخطاء قد تؤثر في إجراءات فحص الطلب.

حج القرعة

هل يشترط التقديم من قسم الشرطة التابع لمحل الإقامة؟

أوضحت وزارة الداخلية أنه لا يشترط تقديم الطلب من قسم أو مركز الشرطة التابع لمحل إقامة المواطن، إذ يمكن للراغبين في أداء الفريضة التقدم من خلال أي مركز أو قسم شرطة على مستوى الجمهورية، وفق القواعد المنظمة التي أعلنتها الوزارة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة لاختيار جهة التقديم الأكثر ملاءمة لهم دون التقيد بالموقع الجغرافي لمحل الإقامة.

كم تبلغ الرسوم المقدمة في حج القرعة 2027؟

حددت وزارة الداخلية مبلغ 80 ألف جنيه كدفعة مقدمة من الفائزين بقرعة الحج، على أن يتم سداد هذا المبلغ خلال 12 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.

ويتم السداد من خلال فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد، بينما يتم إعلان باقي تكاليف الحج وقيمة تذاكر الطيران لاحقًا وفق ما تحدده الجهات المختصة.

متى تُجرى قرعة حج القرعة 2027؟

بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، تبدأ الجهات المختصة مراجعة جميع الطلبات المقدمة واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

وحتى الآن، لم تعلن وزارة الداخلية الموعد النهائي لإجراء القرعة، على أن يتم تحديده والإعلان عنه لاحقًا وفق الجدول الزمني الذي تضعه الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

حج القرعة _ أرشيفية

نسبة مخصصة لكبار السن في حج القرعة

تنص الضوابط المنظمة لحج القرعة على تخصيص نسبة 1% من التأشيرات لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم في كل مديرية، وذلك وفق القواعد المنظمة لموسم الحج، بما يضمن مراعاة هذه الفئة ضمن إجراءات اختيار الفائزين.

تحذير مهم للراغبين في التقديم

شددت وزارة الداخلية على عدم جواز تسجيل المواطن في أكثر من نظام لتنظيم الحج، إذ لا يجوز الجمع بين حج القرعة والحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية في الوقت نفسه.

كما دعت جميع المتقدمين إلى مراجعة البيانات بدقة قبل اعتماد الطلب، والاحتفاظ ببيانات التسجيل حتى يتمكنوا من متابعة موقف الطلب والاستعلام عن نتيجة القرعة فور إعلانها.

آخر موعد للتقديم في حج القرعة 2027

يُغلق باب التقديم في قرعة الحج لموسم 2027 يوم الخميس 27 أغسطس 2026، ولن يتم قبول أي طلبات جديدة بعد انتهاء الموعد المحدد.

حج القرعة

ولذلك، ينبغي على الراغبين في أداء فريضة الحج سرعة استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة، مع التأكد من صحة جميع البيانات واستيفاء الشروط والمستندات المطلوبة قبل غلق باب التقديم.

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