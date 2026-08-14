النيابة تباشر التحقيقات في واقعة انفجار داخل مركز تجاري بالقاهرة الجديدة

تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع انفجار بأحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وتفريغ تسجيلات آلات المراقبة المتواجدة بالمكان، وقد تبين أن الانفجار وقع داخل حانوت مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال.

3 وفيات

وأسفر الحادث عن العثور على أشلاء ثلاثة متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم، وإصابة خمسة عشر شخصًا نُقلوا إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، حيث انتقل أعضاء النيابة العامة إليها للاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤال من تسمح حالته منهم.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود الواقعة، وتبين من الفحص المبدئي أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة معبأة بالغاز.

وندبت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي لإجراء أبحاث البصمة الوراثية اللازمة لتحديد هوية باقي المتوفين، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة الفنية اللازمة ورفع الآثار من محل الحادث وفحصها؛ للوقوف على أسباب الانفجار وملابساته.

قرار عاجل من النيابة

وأمرت النيابة العامة باستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسؤالهم، وضبط مالك الحانوت محل الحادث، كما أمرت بتشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بالمركز التجاري والحانوت محل الواقعة، وبيان مدى توافر التراخيص اللازمة، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية المقررة للأنشطة التي تزاولها الحوانيت الكائنة داخل المركز التجاري، وجارٍ استكمال التحقيقات.