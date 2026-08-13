3 وفيات و17 مصابًا.. القصة الكاملة لحريق مول أرابيلا بالقاهرة الجديدة.. والنيابة تعاين المكان

في لحظات تحولت الأجواء إلى مشهد مأساوي.. حادث مروع أمام مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة يسفر عن 3 وفيات و17 مصابًا، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين، واستنفار أمني وطبي عاجل لموقع الحادث، فيما بدأت الأجهزة المعنية في كشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها

تتابع وزارة الصحة والسكان، من خلال فرقها الطبية المعنية وهيئة الإسعاف المصرية، والغرفة المركزية للأزمات والطوارئ، بديوان عام الوزارة، تداعيات الحادث الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا بشارع جمال عبدالناصر في الحي الثالث بالقاهرة الجديدة، مساء اليوم الخميس، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث وجاري تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والفحوصات اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية.

‎وفيما يتعلق بالوفيات، تقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر حالات الوفاة الثلاثة الذي أسفر الحادث عن مصرعهم.

‎وتؤكد الوزارة استمرار متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديث البيانات أولًا بأول وفقًا للمعلومات الواردة من غرفة الطوارئ المركزية والإدارة المركزية للرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف المصرية والجهات الطبية المختصة.

كما انتقل منذ قليل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، إلى موقع حريق داخل مول ارابيلا عقب اندلاع حريق داخل أحد المطاعم.

شهد مول أرابيلا بالقاهرة الجديدة، منذ قليل، حالة من الذعر بين المترددين، عقب اندلاع حريق داخل أحد المطاعم.

تفاصيل الحريق

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بمول أرابيلا في التجمع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف.