أستاذ أمراض السكر يكشف عن خطة مصرية للوقاية من المرض.. مقترحات جديدة بالتعاون مع وزارة الصحة

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بجامعة هارفارد، أن هناك مباحثات مع وزارة الصحة المصرية بشأن إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الحد من انتشار مرض السكري، والارتقاء بطرق الوقاية والتشخيص والعلاج.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الخطة المقترحة تقوم على العمل في ثلاث مراحل متكاملة، تبدأ بالتركيز على التغذية السليمة والوقاية من الإصابة، ثم التدخل المبكر للحد من تطور المرض ومضاعفاته، إلى جانب تطوير أساليب رعاية المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن نماذج مشابهة جرى تطبيقها في عدد من الدول، من بينها ماليزيا وتايلاند وفيتنام، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجارب مع تطوير حلول تتناسب مع طبيعة واحتياجات المجتمع المصري.

وأشار إلى أنه تشمل المبادرات المطروحة إعداد أسس مصرية واضحة للتغذية الصحية، وتعزيز الوقاية من السكري من النوع الثاني، ورفع الوعي المجتمعي بالسكري من النوع الأول، فضلًا عن التوسع في برامج الكشف المبكر عن مختلف أنواع المرض.

تنفيذ برامج أخرى

كما تتضمن المقترحات توظيف التكنولوجيا الحديثة في متابعة وعلاج مرضى السكري، وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، إلى جانب تنفيذ برامج أخرى تستهدف تطوير منظومة مكافحة المرض بصورة شاملة.