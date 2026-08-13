إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

يقتحم الملحن والموزع إسلام زكي الساحة الغنائية كمطرب من خلال أغنيته الجديدة «ماشي بغني»، التي تمثل بداية إحياء مشروعه الغنائي بعد سنوات طويلة من النجاح والتألق خلف الكواليس، صنع خلالها بصمته الخاصة كأحد أبرز الملحنين والموزعين في صناعة الأغنية المصرية والعربية.

أغنية «ماشي بغني» كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، بينما تولى إسلام زكي تلحينها وتوزيعها، في تجربة يضع فيها زكي صوته وأفكاره الموسيقية في الواجهة، ليقدم نفسه للجمهور من زاوية مختلفة، بعد أن ارتبط اسمه على مدار سنوات بألحان وتوزيعات حققت نجاحًا واسعًا مع عدد كبير من نجوم الغناء.

وتأتي «ماشي بغني» كبداية لسلسلة من الأغنيات التي يستعد إسلام زكي لطرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف إعادة تقديم مشروعه كمطرب بشكل متكامل، من خلال أعمال موسيقية متتالية تصدر عبر جميع المنصات الموسيقية. ويملك إسلام زكي رصيدًا كبيرًا في صناعة الأغنية، بعدما تعاون كملحن وموزع مع مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وعلى رأسهم النجم عمرو دياب، الذي ارتبط اسمه معه بعدد من الأغنيات البارزة التي تركت حضورًا واضحًا في مسيرتهما الفنية.

ومن أبرز ألحان إسلام زكي لعمرو دياب أغنيات «فوق من اللي إنت فيه»، و«عارف حبيبي»، و«أيوة اتغيرت»، و«أنا مش أناني»، و«ساعة الفراق»، و«راجع»، و«عكس بعض»، إلى جانب «ماليش بديل» التي طرحها عمرو دياب ضمن ألبوم «ابتدينا»