حصار بلا نهاية.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الخميس إن الجيش الأمريكي قادر على إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية طالما دعت الحاجة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه "بإمكان البحرية الأمريكية الحفاظ على حصار كهذا إلى أجل غير مسمى لأننا سنقوم بتدوير السفن ذهاباً وإياباً، كما فعلنا، وسنستمر في ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف هيجسيث أن التقارير التي تتحدث عن سوء الأوضاع على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن "مضللة تماماً".

وتابع "نحرص على أن يحصل كل سفينة، وكل طاقم، وكل قبطان على كل ما يمكننا توفيره لهم في كل لحظة. بعض المهمات أطول من غيرها، ولديّ احترام وتقدير كبيران لهؤلاء البحارة أكثر من أي شخص آخر. ما يفعلونه في أعالي البحار، وفي تلك الظروف القاسية، مع عدد أقل من زيارات الموانئ، أمرٌ لا يُصدق".