خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

مع انطلاق موسم تنسيق الثانوية العامة 2026، يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن أسرع طريقة لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً دون الحاجة للوقوف طويلاً في طوابير السجل المدني، حيث يرغب أولياء الأمور في إنجاز أوراق أبنائهم الرسمية بكل سهولة وتوفير الوقت، لذا يكثر البحث عن الدليل الشامل لخطوات التجديد أونلاين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أسعار استمارات الرقم القومي المختلفة، شروط الخدمة، ومواعيد الاستلام المحددة بكل فئة لضمان سرعة القبول.

تجديد بطاقة الرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، ما يسمح للمواطنين إتمام جميع الإجراءات دون التوجه إلى السجل المدني، ويسهل عليهم الحصول على الخدمات الحكومية بأقل وقت وجهد.

التسجيل لتجديد بطاقة الرقم القومي

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، ويمكن للمواطنين أولًا التسجيل على المنصة، من خلال:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- الضغط على أيقونة افتح حساب جديد.

- سجل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الآتي:

1- الرقم القومي.

2- اسم الأم الأول.

3- رقم الهاتف المحمول.

- يتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

- أدخل كود التفعيل الذي يتضمن 6 أرقام بالرسالة المرسلة.

- سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- اضغط على زر التسجيل لإتمام العملية بنجاح.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

1- زيارة منصة الرقمية.

2- الضغط على خدمات الأحوال المدنية.

3- اختيار خدمة تجديد البطاقة.

4- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

5- تحديد وسيلة استلام البطاقة.

6- سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة.

- مستند إثبات محل الإقامة، مثل إيصال كهرباء أو مياه حديث.

- مستند إثبات المهنة المعتمد من جهة العمل.

غرامات تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي

- يدفع المواطن غرامة 100 جنيه عند بلوغ السن القانوني.

- يدفع المواطن غرامة في حالة استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية بقيمة 100 جنيه.

- يدفع المواطن غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة بعد حدوث تغيير.

- يدفع المواطن غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير.

- يدفع المواطن غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.



استخراج بطاقة الرقم القومي

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ويمكن للراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها، تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، مع اختيار نوع الاستمارة المناسبة وسداد الرسوم إلكترونيًا.



خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى الكترونياً

1- الدخول على الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

2- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة لإتمام الطلب.

3- اختيار طريقة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج البطاقة.



4- الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءة التعليمات الخاصة بالخدمة.

5- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، خاصة المهنة ومحل الإقامة، مع ضرورة أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب البطاقة نفسه.

6- اختيار نوع الاستمارة المناسبة وفق مدة الاستلام المطلوبة.



أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفئة الفورية: يتم تسليم البطاقة فورًا بعد تقديم الطلب، ويبلغ سعر الاستمارة 800 جنيه.

فئة VIP: تُستخرج البطاقة خلال ساعتين فقط، ويبلغ سعر الاستمارة 515 جنيهًا.

الفئة الخاصة: يتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة، ويبلغ سعر الاستمارة 175 جنيهًا.

الفئة العاجلة: يتم استلام البطاقة خلال 3 أيام، ويبلغ سعر الاستمارة 125 جنيهًا.

الفئة العادية: تستغرق نحو 15 يومًا لاستخراج البطاقة، ويبلغ سعر الاستمارة 50 جنيهًا