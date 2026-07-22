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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تصل إلى 800 جنيه.. استخراج بطاقة الرقم القومي في ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
رشا عوني

تقدم وزارة الداخلية خدمات إليكترونية عديدة أبرزها خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، حيث يهتم المواطنين بـ طريقة استخراج البطاقة الشخصية مستعجل وخلال ساعات، حيث يمكنك الآن استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد من خلال المولات ومراكز الخدمة المدنية والسيارات النموذجية، كما يمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي أونلاين في حالة ضياع بطاقتك الشخصية واستخراج بطاقة جديدة إليكترونياً دون الحاجة للذهاب للسجل المدني .

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استخراج بطاقة شخصية فورية

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر، عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

  • الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.
  • فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.
  • الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.
  • الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.
  • الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.
800 جنيه.. شروط وأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024 - موقع بصراحة الإخباري

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

وتشمل المستندات المطلوبة شهادة ميلاد مميكنة في حالة استخراج البطاقة لأول مرة، بالإضافة إلى البطاقة القديمة عند التجديد، بينما يتطلب استخراج بدل فاقد تقديم محضر رسمي يفيد بفقدان البطاقة، كما يجب تقديم مستندات إثبات محل الإقامة أو المهنة عند الرغبة في تعديل أي بيانات مسجلة على البطاقة الشخصية.

موقع وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد المواطنين على إنهاء الإجراءات بسهولة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى السجل المدني.

اضغط هنا لبدء اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 
 

تجديد البطاقة الشخصية من المنزل

أتاحت وزارة الداخلية تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين داخل مكاتب السجل المدني.

تليجراف مصر | كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة إلكترونيًا 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة
ويمكن للمواطن تجديد بطاقته الشخصية عبر عدة طرق ميسرة، أبرزها البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية؛ حيث يتطلب الأمر تسجيل الدخول إلى الموقع، واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم الضغط على خيار تجديد بطاقة الرقم القومي. بعد ذلك، يتم ملء البيانات المطلوبة وتحديد وسيلة السداد الإلكتروني، سواء عبر البطاقات الائتمانية أو شبكات الدفع الإلكتروني، مع إمكانية استلام البطاقة في المنزل عبر البريد المصري.

استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

ووفر قطاع الأحوال المدنية سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في الميادين العامة والمحافظات، والتي تتيح استخراج الهوية الوطنية بشكل فوري.

بالإضافة إلى ذلك، استحدثت الوزارة ماكينات الخدمة الذاتية في بعض المولات التجارية ومقرات السجل المدني الكبرى، والتي تمكن المواطن من إنهاء الإجراءات بنفسه في دقائق معدودة.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.
 

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً


1. تسجيل الدخول للحساب الشخصي على موقع الوزارة
2. اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي
3. تحديد نوع الخدمة: بدل فاقد، بدل تالف، تجديد، أو تحديث الحالة الاجتماعية
4. إدخال بيانات الوثيقة المطلوبة مثل الاسم، واسم الأم، ونوع الوظيفة، والرقم القومي
5. إدخال بيانات مقدم الطلب وتحديد نظام الدفع
6. إتمام الطلب وتحديد موعد ومكان الاستلام

استخراج بطاقة الرقم القومي في خطوات بسيطة – الأسبوع

تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 175 جنيهاً، ويتم إصدار البطاقة خلال 7 أيام عمل فقط. 

يسمح باستخراج البطاقة لنفس مقدم الطلب مباشرة من الإنترنت، وفي حال مرور أكثر من 7 سنوات على إصدار البطاقة السابقة، يتم التقديم ورقياً عبر أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية مع اعتماد الطلب من جهة العمل.

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