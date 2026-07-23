هجوم أمريكي بالصواريخ يستهدف محيط مدينة الأهواز جنوب غربي إيران

أفادت تقارير إعلامية بوقوع هجوم أمريكي بالصواريخ استهدف محيط مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب المعلومات الأولية، استهدفت الضربات مناطق في محيط الأهواز، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه.

وتعد مدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإيران، نظرًا لاحتوائها على منشآت نفطية وغازية ومواقع صناعية وعسكرية مهمة، فضلًا عن قربها من الحدود العراقية.

ويأتي الهجوم، وفق التقارير المتداولة، في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة لتشمل مزيدًا من المواقع والمنشآت داخل الأراضي الإيرانية.

ولم تتضح، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ المستخدمة أو الأهداف المحددة للهجوم، كما لم يصدر تأكيد رسمي مستقل يوضح طبيعة العملية وحجم الأضرار الناتجة عنها.

وتتابع الأوساط الدولية التطورات الميدانية في المنطقة، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار الضربات المتبادلة إلى توسيع دائرة الصراع وتهديد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، خاصة أن محافظة خوزستان تضم عددًا من أهم المنشآت النفطية والاقتصادية الإيرانية.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية بشأن الهجوم، تتضمن معلومات حول المواقع المستهدفة والخسائر المحتملة، في حين يظل تقييم حجم الأضرار مرتبطًا بما ستكشفه المصادر الرسمية والصور الميدانية خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، تجنبًا لانزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تكون لها تداعيات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود إيران والولايات المتحدة.