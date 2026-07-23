عكس رغبة اللاعب.. الأهلي يتمسك ببقاء كريم فؤاد ويرفض إعارته

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الكرة بالنادي رفضت فكرة رحيل كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم رغبة اللاعب في الخروج على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن كريم فؤاد مارس ضغوطًا خلال الفترة الأخيرة للموافقة على إعارته، إلا أن مسؤولي الأهلي أغلقوا الملف في الوقت الحالي، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن تمسك الأهلي باستمرار اللاعب يأتي بعد اقتراب كل من أحمد عيد وعمر كمال عبد الواحد من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني إلى الإبقاء على كريم فؤاد باعتباره أحد الخيارات المهمة في أكثر من مركز داخل الفريق.