قصير فوق الركبة.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها

شاركت أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين، مجموعة من صورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام، صوراً جديدة لها.

وظهرت ابنة نسرين امين ،بإطلالة جريئة و ملفتة مرتدية فستانا باللون الاصفر الكنارى قصير فوق الركبة و هو ما جعل إطلالتها ملفتة.

تفاصيل إطلالة ابنة نسرين امين..

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



