جرعة وطنية تنويرية.. البابا تواضروس يروي 5 حكايات عن مصر لأطفال لوجوس چونيور

خصص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء اليوم، لتقديم دروسًا للأطفال في كل مكان عن مصر الوطن، وذلك ضمن فعاليات ملتقى لوجوس چونيور، المنعقد حاليًا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشهدت العظة تفاعلاً لافتًا من الأطفال المشاركين، حيث وجه لهم قداسة البابا العديد من الأسئلة الخاصة بمصر وتلقى إجاباتهم عليها.

وجاء شرح قداسته لتلك المعلومات مصحوبًا بنموذج ضخم لخريطة مصر حيث اعتمد عليها كوسيلة إيضاح، في لفتة مبتكرة وغير مسبوقة.

ورغم أن عظة قداسة البابا تضمنت بعض المعلومات التي يدرسها الأطفال في المناهج الدراسية، إلا أن القيمة المضافة في إعادة تقديمها لهم في العظة، هي أنهم يتلقون هذه الجرعة المعلوماتية الثرية من فم بابا الكنيسة، بما يمثله قداسته من رمز ونموذج أبوي وروحي، مما يجعلها تترسخ في ذهن ووجدان الأطفال طويلاً، ومعها تتعمق في نفوسهم روح الانتماء للوطن، بشكل ربما يحتاج لجهود مضنية وسنواتٍ طوال للوصول إلى نفس الناتج.

خمس حكايات

وقدم قداسة البابا العظة على شكل خمس حكايات كالتالي:

١- الاسم:

الأول: اسم مصر في اليوناني كان "آجيبتوس"، ومنه اشتق الاسم "جيبت" والذي جاء منه اسم Egypt ، ولذلك كلمة قبطي تعني في الأصل: "مصري"، ومن كلمة Egypt تم اشتقاق اسم "عِلم المصريات" Egyptology والذي يدرس الآثار الكثيرة في مصر.

الثاني: اسم مصر باللغة المصرية القديمة هو "كيمي" Black soil بمعنى التربة السمراء، ومن اسم "كيمي" جاء اسم علم الكيمياء Chemistry ، والذي اخترعته مصر وجاء منه علم التحنيط.

الثالث: اسم مصر يعني الحدود border.

وأشار قداسته إلى أن اسم مصر جاء ٧٠٠ مرة في الكتاب المقدس بعهديه.

وتابع قداسة البابا الحكاية الثانية، وهي:

٢- الشكل:

- مصر دولة مربعة الشكل، ومساحتها مليون كيلو متر مربع.

- تمتلك بحرين: البحر الأبيض يُسمى بحر الأنهار لأنه يوجد أنهار كثيرة تصب فيه، والبحر الأحمر يُسمى بحر بلا أنهار.

- نهر النيل يمر في الوسط، ويتفرع إلى فرعين: فرع دمياط وفرع رشيد.

- مصر بها خليجين: خليج السويس وخليج العقبة.

- مصر بها الصحراء الشرقية، والصحراء الغربية.

- مصر تقع في قارتي أفريقيا وآسيا.

- مصر بها ١١ بحيرة.

واستكمل قداسته الحكاية الثالثة، وهي:

٣- النهر:

- طوله حوالي ٤٠٠٠ كيلو متر.

- يبدأ من الجنوب إلى الشمال، وينقسم في القاهرة إلى فرعين، تقع بينهما الدلتا.

وأشار قداسة البابا إلى أن نهر النيل نستمد منه أربعة أشياء، وهي:

+ مياه الشرب والصناعة والزراعة.

+ الطبيعة الهادئة، لذلك الشخصية المصرية هادئة.

+ روح العبادة والصلاة، من شكل فرعي دمياط ورشيد.

+ الوحدة الوطنية القوية، التي نشأت من خلال سكن المصريين حول النيل وبالقرب من بعضهم البعض.

- السد العالي الذي يغطي احتياجاتنا للمياه والكهرباء.

- أشهر مَنْ نزل على القمر "نيل أرمسترونج"، وفي مصر نُسمي "ابن النيل" على الشخصيات الناجحة.

تابع قداسة البابا الحكاية الرابعة، وهي:

٤- التاريخ:

- يبلغ تاريخ مصر ٧٠٠٠ سنة، مر بها سبع حضارات: فرعونية، وقبطية، وأفريقية، وإسلامية، وعربية، وحضارة البحر المتوسط، والحضارة اليونانية الرومانية.

- يوجد بمصر ثلث آثار العالم، وفي الأول من نوڤمبر من عام ٢٠٢٥ تم افتتاح المتحف المصري الكبير، والهرم هو شعار مصر.

- قدماء المصريين تركوا لنا: الأهرامات والتي تعني مقابر وتشير إلى الخلود، وكذلك معابد والتي تُمثل الصلوات.

- علم Egyptology يتفرع منه علم Coptology القبطيات.

- رحلة العائلة المقدسة التي باركت أرض مصر.

واختتم قداسته بالحكاية الخامسة، وهي:

٥- العَلم:

- ألوان العلم تضم كل السكان في مصر.

- اللون الأحمر يمثل الساكنين في مدن البحر الأحمر.

- اللون الأبيض يمثل الساكنين في مدن البحر الأبيض.

- اللون الأسود يمثل الساكنين على ضفاف نهر النيل.

- اللون الأصفر (النسر) يمثل رمز القوات المسلحة التي تحمي الحدود في الصحراء.