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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالبوركينى.. مى عز الدين تطلق براند مايوهات

مى عز الدين تطلق براند مايوهات
مى عز الدين تطلق براند مايوهات
رنا عصمت

أطلقت الفنانة مي عز الدين إطلاق مجموعة جديدة من ملابس السباحة، وذلك بالتعاون مع إحدى علامات الأزياء المصرية، استعدادًا لموسم صيف 2026.


وظهرت مى عز الدين ، بمايوه بوركينى باللون الاسود الذى نال إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا.

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مى عز الدين تكشف كواليس دخولها عالم الفن 

وكانت كشفت الفنانة مي عز الدين أن دخولها المجال الفني جاء بقرار شخصي منها، مشيرة إلى أنه تواصلت بنفسها مع صناع العمل في بداياتها حتى حصلت على أول فرصة تمثيل بعد لقاء مباشر مع المخرج محمد النجار.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه كانت في السنة الأخيرة من الجامعة حين بدأت مشوارها، وكانت تركيزها الأكبر على الاستمرار وليس الشهرة، رغم القلق الدائم بشأن خطواتها التالية.

مى عز الدين تطلق براند مايوهات مى مى عز الدين صور مى عز الدين

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