بإطلالة جريئة .. هاندا أرتشيل تتألق بفستان بنقشة جلد الثعبان | شاهد

خطفت الفنانة التركية هاندا أرتشيل أنظار متابعيها بأحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة على متن يخت وسط أجواء بحرية ساحرة، لتواصل تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في تركيا.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

واعتمدت هاندا أرتشيل فستانًا طويلًا مجسمًا بتصميم يبرز القوام، جاء بأكمام طويلة ونقشة مستوحاة من جلد الثعبان بدرجات البني والذهبي.

بينما تميز الفستان بفتحة أمامية عند منطقة الصدر زُينت بتفاصيل معدنية، أضفت لمسة عصرية جذابة على التصميم.

هاندا أرتشيل

مكياج وشعر هاندا أرتشيل

ومن الناحية الجمالية، اختارت هاندا ترك شعرها البني الداكن منسدلًا بانسيابية مع تموجات طبيعية، وهو ما منحها إطلالة ناعمة تناسب الأجواء الصيفية.

هاندا أرتشيل

فيما اعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على البشرة المشرقة، مع تحديد العينين بألوان ترابية وأحمر شفاه بدرجة نود، أبرز ملامح وجهها.

هاندا أرتشيل

إكسسورات هاندا أرتشيل

واكتفت الفنانة التركية بإكسسوارات بسيطة، حيث ارتدت أقراطًا دائرية كبيرة وسلسلة معدنية رقيقة، لتمنح الإطلالة طابعًا عصريًا دون مبالغة.

هاندا أرتشيل

بينما تنوعت جلسات التصوير بين الاسترخاء على مقاعد اليخت والتقاط الصور أمام مياه البحر مع انعكاسات أشعة الغروب، ما أضفى لمسة رومانسية على الصور.

هاندا أرتشيل

تفاعل المتابعين

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهور هاندا أرتشيل، الذين أشادوا بأناقتها واختيارها لإطلالة تجمع بين الفخامة والبساطة، لتواصل النجمة التركية جذب الأنظار بإطلالاتها التي تتصدر اهتمامات محبي الموضة في كل ظهور جديد.