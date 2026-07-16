هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

لفتت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة خلال أحدث جلسة تصوير نشرتها أحد المجلات العالمية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، في ظهور يعكس أسلوبها المعروف الذي يجمع بين البساطة والفخامة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وجاءت جلسة التصوير في أجواء بحرية هادئة، حيث ظهرت هاندا أمام البحر وهي تعتمد إطلالة صيفية مميزة بألوان الأبيض والأسود، ما أضفى على الصور طابعًا عصريًا وأنيقًا.



واختارت هاندا أرتشيل تنسيقًا صيفيًا يجمع بين الجرأة والرقي، حيث ارتدت:

توب بتصميم مستوحى من ملابس البحر باللونين الأبيض والأسود، مع تنورة ميدي مزينة بنقشات الدوائر الكبيرة بالأبيض والأسود، مع أطراف تحمل تفاصيل من الشرّابات الطويلة، ما منح الإطلالة حركة ولمسة عصرية، وصندلًا أبيض بتصميم بسيط يناسب أجواء الصيف والشاطئ.

وأختارت هاندا أرتشيل أقراطًا دائرية كبيرة باللون الذهبي أضافت لمسة من الأناقة دون مبالغة.

مكياج طبيعي وتسريحة بسيطة

واعتمدت النجمة التركية مكياجًا ناعمًا ارتكز على البشرة المشرقة، مع درجات وردية هادئة على الخدود والشفاه، بينما برزت ملامح العينين بمكياج خفيف حافظ على الطابع الطبيعي للإطلالة.

أما الشعر، فاختارت تركه منسدلًا بطريقة طبيعية مع مظهر يبدو مبللًا قليلًا، وهو من أبرز صيحات الجمال الصيفية التي تتماشى مع أجواء جلسة التصوير.

كما لفتت الأنظار بطلاء الأظافر الأحمر، الذي أضفى لمسة لونية جذابة كسرت هدوء الألوان الأساسية في الإطلالة.

هاندا أرتشيل

أجواء بحرية تعزز الطابع الصيفي

وأقيمت جلسة التصوير على منصة خشبية مطلة على البحر، مع خلفية طبيعية من المياه الزرقاء، وهو ما عزز الإحساس بالاسترخاء والصيف، ونسجم مع اختيار الأزياء ذات الطابع البحري.

ويبدو أن هذه الإطلالة تأتي ضمن جلسة تصوير خاصة بعدد جديد من لأحد المجلات العالمية، التي تستضيف هاندا أرتشيل على صفحاتها بإطلالات متنوعة تعكس أحدث اتجاهات الموضة.

لماذا لاقت الإطلالة اهتمامًا؟

وتميزت إطلالة هاندا أرتشيل بعدة عناصر جعلتها محط اهتمام متابعي الموضة، أبرزها:

ـ الاعتماد على تنسيق أحادي اللون بالأبيض والأسود.

ـ تصميم عصري يجمع بين الأناقة والطابع الصيفي.

ـ مكياج طبيعي يبرز الملامح.

ـ إكسسوارات بسيطة غير مبالغ فيها.

ـ اختيار موقع تصوير بحري أضفى حيوية على الصور.

وتؤكد هاندا أرتشيل من خلال هذا الظهور مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة في تركيا، إذ تحرص في كل ظهور على تقديم إطلالات تجمع بين البساطة واللمسات العصرية، بما ينسجم مع أحدث صيحات الموضة العالمية.