ساندي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية داخل سيارتها.. ورسالة تهنئة تشعل تفاعل الجمهور|شاهد

لفتت الفنانة والمطربة ساندي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة كاجوال عصرية نالت إعجاب متابعيها، بالتزامن مع توجيهها رسالة تهنئة لإحدى صديقاتها.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي داخل سيارتها بإطلالة بسيطة وأنيقة، مرتدية توبًا أسود بدون أكمام بتصميم مميز وأزرار ذهبية عند الياقة، وهو ما أضفى لمسة راقية على إطلالتها.

واعتمدت المطربة على شعرها الأسود الطويل المنسدل مع غرة أمامية، بينما اختارت نظارة شمسية كبيرة بعدسات برتقالية وإطار شفاف، لتكمل بها مظهرها الصيفي العصري.

ساندي

مكياج ساندي

ومن الناحية الجمالية، فضلت ساندي مكياجًا هادئًا بألوان طبيعية أبرز ملامح وجهها، مع أحمر شفاه بدرجات ناعمة، كما اكتفت بإكسسوارات بسيطة زادت من أناقة الإطلالة دون مبالغة.

وتواصل ساندي الحفاظ على حضورها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها باستمرار أحدث إطلالاتها ولحظاتها اليومية، إلى جانب أخبارها الفنية، وهو ما يجعلها محط اهتمام متابعيها ومحبي الموضة والأزياء.