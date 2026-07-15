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أنضف حد قابلته.. أشرف بن شرقي يُودّع «تريزيجيه» برسالة على انستجرام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنضف حد قابلته.. أشرف بن شرقي يُودّع «تريزيجيه» برسالة على انستجرام

تريزيجيه
تريزيجيه
سارة عبد الله

وجّه أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي رسالة لمحمود حسن تريزيجيه بعد إعلان رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وكتب أشرف بن شرقي عبر حسابه على انستجرام: “هتوحشني يا أنضف شخص قابلته ربنا يوفقك يا رب ”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، بعد مشاورات ودية أسفرت عن تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد.

وأوضح الأهلي، في بيان رسمي، أن إنهاء التعاقد جاء في إطار العلاقة المتميزة التي جمعت النادي باللاعب، والتي اتسمت بالاحترام والتقدير المتبادل طوال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

ووجّه النادي الشكر إلى تريزيجيه على ما قدمه من جهود وعطاء خلال مشواره مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب كان نموذجًا في الالتزام، وأسهم مع زملائه في تحقيق العديد من النجاحات والبطولات.

من جانبه، أعرب تريزيجيه عن خالص امتنانه لإدارة الأهلي وجماهيره، مثمنًا الدعم الكبير الذي حظي به طوال مسيرته مع النادي، ومؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، ومتمنيًا للفريق دوام النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة.

تريزيجيه أشرف بن شرقي الأهلي

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