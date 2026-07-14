الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الجدل، بعدما وثّق مشاجرة اندلعت أثناء مراسم دفن أحد المتوفين، في مشهد اعتبره كثيرون غير لائق ولم يراعِ حرمة الموت أو قدسية مراسم الجنازة.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من الأشخاص داخل المقابر، قبل أن تتطور الأجواء إلى مشادة كلامية ثم اشتباكات بين عدد من الحاضرين، وسط محاولات من البعض لاحتواء الموقف واستكمال مراسم الدفن.

وأثار المقطع موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مستخدمون عن استيائهم مما حدث، مؤكدين أن الخلافات مهما كانت أسبابها لا ينبغي أن تحدث في مثل هذه المواقف، مطالبين بضرورة احترام حرمة الموت ومشاعر أسرة المتوفى.