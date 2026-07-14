مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. والقنوات المجانية الناقلة

يصطدم منتخب فرنسا بنظيره الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، على ملعب دالاس بالولايات المتحدة، لحسم أول بطاقات التأهل إلى المباراة النهائية.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد فوزه على المغرب بهدفين دون رد، بينما حجز المنتخب الإسباني مقعده في المربع الذهبي عقب التغلب على بلجيكا بنتيجة 2-1.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع اثنين من أبرز المنتخبات المرشحة لحصد اللقب.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا

ITV1 وITVX (المملكة المتحدة).

RTVE (إسبانيا).

SBS (أستراليا).

ويواجه الفائز من مباراة فرنسا وإسبانيا، المتأهل من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نهائي كأس العالم 2026، بينما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.