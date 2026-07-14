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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تجديد تكليف الدكتور عيد علي خليفة مديرًا عامًّا للدعوة بمديرية أوقاف أسيوط

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا  بتجديد تكليف الدكتور عيد علي خليفة حسن، إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف أسيوط، لمدة عام.

تجديد تكليف الدكتور عيد علي خليفة مديرًا عامًّا للدعوة بمديرية أوقاف أسيوط

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

تكليف الشيخ محمد رجب خورشيد محمد بتسيير أعمال مدير عام مديرية أوقاف الفيوم

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرر تكليف الشيخ محمد رجب خورشيد محمد - مفتش دعوة بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم منظومة العمل الدعوي، من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان «حق الطريق»، على أن يتناول الأئمة من خلاله القيم التي أرساها الإسلام في الحفاظ على الطريق العام، كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع تسليط الضوء على صور الأذى المعاصرة التي تمثل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأوضحت الوزارة أن الخطبة ستتناول عددًا من السلوكيات السلبية المنتشرة، من بينها مخالفة قواعد وأنظمة المرور، ورشق القطارات بالحجارة، والاعتداء على وسائل النقل، إلى جانب العبور غير القانوني لخطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات، وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف التي تدعو إلى حفظ النفس وصيانة الحقوق.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بموضوع الخطبة المحدد، وعدم الخروج عنه، مع مراعاة الوقت المقرر للخطبتين، وذلك في إطار حرصها على توحيد الخطاب الدعوي وتحقيق أقصى استفادة توعوية للمصلين في مختلف مساجد الجمهورية.

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