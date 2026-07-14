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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
آية التيجي
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تُعد المانجو من أشهر الفواكه الصيفية التي تجمع بين المذاق الحلو والقيمة الغذائية العالية، إذ تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة. 

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

وتشير تقارير طبية حديثة إلى أن تناول المانجو بانتظام قد ينعكس إيجابًا على المناعة وصحة القلب والجهاز الهضمي، إلى جانب فوائدها للبشرة والعظام والدماغ.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول المانجو بانتظام، وفقا لما نشر في موقع "verywellhealth :
- المانجو تعزز القيمة الغذائية للجسم:
تتميز المانجو بانخفاض سعراتها الحرارية مقارنة بقيمتها الغذائية، إذ تحتوي على:
فيتامين A.
فيتامين C.
فيتامين B6.
حمض الفوليك.
الألياف الغذائية.
البوتاسيوم.
المغنيسيوم.
وتساهم هذه العناصر في دعم وظائف الجسم المختلفة وتعزيز الصحة العامة.

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

- تقوي جهاز المناعة:
تحتوي المانجو على نسبة مرتفعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، خاصة مركب بيتا كاروتين، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

ـ تحسن صحة الجهاز الهضمي:
تساعد الألياف الغذائية الموجودة في المانجو على تحسين عملية الهضم وتعزيز انتظام حركة الأمعاء، كما أظهرت بعض الدراسات أن تناول ثمرة أو ثمرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع قد يساهم في تقليل الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

ـ تقلل الالتهابات:
تحتوي المانجو على مركبات نباتية مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين والمانجيفيرين، والتي تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة، وقد تقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهاب.

ـ تحافظ على صحة العين:
تُعد المانجو مصدرًا غنيًا ببيتا كاروتين، بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، وهي مركبات تساهم في حماية شبكية العين والعدسة وتحسين الرؤية وتقليل الإجهاد الناتج عن التعرض للضوء.

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

ـ تساعد في التحكم بالوزن:
رغم مذاقها الحلو، فإن المانجو قد تكون خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، لأنها منخفضة السعرات وغنية بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل تناول الطعام.

ـ تساهم في تنظيم مستويات السكر بالدم:
تشير الأبحاث إلى أن تناول المانجو باعتدال قد يحسن حساسية الجسم للأنسولين ويساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، كما أن مؤشرها الجلايسيمي يتراوح بين المنخفض والمتوسط.

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

ـ تدعم صحة القلب:
قد تساعد المانجو في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل احتوائها على مضادات أكسدة مثل المانجيفيرين، الذي يرتبط بخفض مستويات الدهون في الدم وتقليل الالتهابات التي تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ تقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان:
تحتوي المانجو على مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، والتي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ومنها بعض أنواع السرطان، إلا أن ذلك لا يغني عن اتباع نمط حياة صحي.

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

ـ تعزز صحة العظام والبشرة والشعر:
توفر المانجو كميات جيدة من فيتامينات A وC وE والكالسيوم، وهي عناصر ضرورية لإنتاج الكولاجين، والحفاظ على مرونة الجلد، وتقوية الشعر، ودعم كثافة العظام، مما قد يقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ـ تعزز الطاقة ووظائف الدماغ:
تمد المانجو الجسم بالطاقة بفضل احتوائها على الكربوهيدرات الطبيعية والألياف، كما تشير دراسات أولية إلى أن مستخلص المانجو وأوراقها قد يساعد في تحسين الذاكرة والانتباه والقدرات الإدراكية.

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

هل هناك مخاطر لتناول المانجو؟

رغم فوائدها الصحية، فإن الإفراط في تناول المانجو قد يسبب بعض المشكلات لدى بعض الأشخاص، منها:
ـ الانتفاخ والغازات وصعوبات الهضم.
ـ زيادة استهلاك السكريات والكربوهيدرات، خاصة لدى مرضى السكري.
ـ الحساسية، والتي قد تظهر في صورة حكة أو تورم بالفم والشفاه أو صعوبة في التنفس لدى الأشخاص المصابين بحساسية تجاه المانجو.

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح بالتوجه للطبيب فورًا عند ظهور أعراض حساسية شديدة بعد تناول المانجو، مثل:
ـ تورم الفم أو اللسان أو الحلق.
ـ صعوبة أو ضيق في التنفس.
ـ طفح جلدي أو شرى.
ـ صفير أثناء التنفس.

ويؤكد الخبراء أن المانجو تمثل إضافة صحية للنظام الغذائي عند تناولها باعتدال، ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص، خاصة مرضى السكري أو من لديهم تاريخ مع الحساسية الغذائية.

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