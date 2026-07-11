خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

مع اقتراب موسم الإجازات والسفر، يزداد القلق بشأن ترك المنزل فارغًا لفترات طويلة، وهو ما قد يجعله هدفًا للصوص إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

ويؤكد خبراء الأمن أن اتباع بعض الخطوات البسيطة قبل مغادرة المنزل يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر التعرض للسرقة، ويمنح أصحاب المنازل راحة بال طوال فترة السفر.

وفي هذا الإطار، قدم خبراء موقع Good to Go Insurance مجموعة من النصائح المهمة لحماية المنزل أثناء الإجازة، جاءت كالتالي:

- التأكد من قوة الأبواب والأقفال:

احرص على أن تكون أبواب المنزل متينة ومزودة بأقفال قوية، مع تركيب مزاليج إضافية للأبواب المنزلقة إذا أمكن، لأن الأبواب الضعيفة تُعد من أكثر نقاط الدخول التي يستغلها اللصوص.

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

- الاستعانة بجار موثوق:

اطلب من أحد الجيران أو الأقارب الموثوقين متابعة المنزل بشكل دوري والإبلاغ عن أي أمر غير طبيعي، كما يمكنه التعامل مع جهاز الإنذار إذا انطلق عن طريق الخطأ.

- تجنب الإعلان عن السفر على مواقع التواصل الاجتماعي:

ينصح الخبراء بعدم نشر تفاصيل الرحلة أو صور السفر أثناء وجودك خارج المنزل، لأن ذلك قد يكشف للصوص أن المنزل خالٍ من سكانه.

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

- تركيب الكاميرات:

قبل السفر، تأكد من تأمين المنزل بالكاميرات في المداخل والمخارج وتربطها بهاتفك حتي تكون على ظراية بكل ما يحدث حول منزلك.

- إعطاء المنزل مظهرًا طبيعيًا:

يمكن استخدام مؤقتات لتشغيل الإضاءة في أوقات محددة، مع ترك الستائر في وضعها المعتاد، حتى يبدو المنزل وكأنه مأهول بالسكان.

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

- عدم ترك البريد يتراكم:

يُفضل أن يطلب صاحب المنزل من أحد الجيران جمع الرسائل والبريد أولًا بأول، لأن تراكمها أمام الباب يعد من العلامات الواضحة على غياب السكان.

- الإبلاغ عن أعطال إنارة الشوارع

إذا كانت إنارة الشارع المحيط بالمنزل معطلة، فمن الأفضل التواصل مع الجهات المختصة لإصلاحها، لأن الشوارع المظلمة قد تشجع اللصوص على تنفيذ السرقات.

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

- تشغيل صوت داخل المنزل:

قد يساعد تشغيل الراديو أو أي مصدر صوت منخفض داخل المنزل في إعطاء انطباع بوجود أشخاص بالداخل، مما قد يردع بعض اللصوص.

- التأكد من إغلاق جميع النوافذ:

قبل مغادرة المنزل، يجب فحص جميع النوافذ والتأكد من إحكام إغلاقها، خاصة في المنازل التي تكون قريبة من الدور الأرضي مع تركيب جماية بالحديد عليها.

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

نصيحة أخيرة قبل السفر

ويرى الخبراء أن تطبيق هذه الإجراءات البسيطة لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لكنه قد يقلل بشكل كبير من احتمالات التعرض للسرقة، ويساعد على الاستمتاع بالإجازة دون القلق على سلامة المنزل ومحتوياته.