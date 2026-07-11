الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء إحدى الفتيات التعرض لمحاولة اختطاف من قِبل أشخاص في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بتعرض إحدى الفتيات لمحاولة اختطاف من قِبل عدة أشخاص وإجبارها على استقلال سيارة أجرة بأحد المواقف بالدقهلية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (18 سنة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) ، وبسؤالها قررت بوجود خلافات أسرية بينها وأهليتها قامت على إثرها بترك المنزل منذ قرابة شهر، عقب ذلك قامت بالتواصل مع والدتها وقابلتها بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة طلخا بهدف العودة للمنزل ، إلا أنها فوجئت بتواجد شقيقها وقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإجبارها على إستقلال سيارة "أجرة" فقامت على إثر ذلك بالصراخ فإعتقد المارة بتعرضها لمحاولة إختطاف ، وبسؤال (والدتها ، شقيقها – مقيمين بدائرة المركز) أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض الأطراف على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم وتسليم المذكورة لوالدها وأخذ التعهد اللازم عليه برعايتها .