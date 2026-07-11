استمرار توافد زوار معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب على جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مشاركته في الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وسط إقبال متزايد من الزائرين على جناحه، بما يعكس ثقة الجمهور في إصداراته العلمية والفكرية ودورها في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وشهد جناح المجلس إقبالًا لافتًا من الباحثين، والأئمة، وطلاب الجامعات، والمثقفين، الذين حرصوا على اقتناء أحدث إصدارات المجلس، وفي مقدمتها الموسوعات العلمية، والترجمات المتعددة لمعاني القرآن الكريم، والإصدارات الفكرية المتخصصة، وذلك في ظل خصومات تصل إلى 25% على مختلف الإصدارات. ويستمر المعرض في استقبال زائريه حتى 20 من يوليو الجاري.

وأكد الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مشاركة المجلس في هذا المحفل الثقافي تأتي انطلاقًا من رسالته في نشر المعرفة الرصينة، وإتاحة إنتاجه العلمي للباحثين وطلاب العلم، بما يسهم في تعزيز الوعي وبناء الفكر المستنير.

وأضاف أن المجلس يحرص على تنويع إصداراته بما يلبي احتياجات القراء، مع التركيز على تقديم معالجة علمية رصينة للقضايا الفكرية المعاصرة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم.

وتأتي مشاركة المجلس في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الرشيد، ودعم حركة التأليف والترجمة والنشر، بما يخدم رسالة الدولة المصرية في بناء الإنسان وترسيخ الثقافة والمعرفة.