طقس الأحد 12 يوليو 2026.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال طقس الأحد 12 يوليو 2026، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستوجب الانتباه، وفي مقدمتها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد، خاصة على بعض السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى اضطراب نسبي في حالة البحر وارتفاع الأمواج، وفق أحدث التوقعات الصادرة عن الهيئة.

طقس الأحد 12 يوليو 2026.. أجواء حارة ورطبة على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الأحد 12 يوليو 2026 يبدأ بأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن تتحول الأجواء إلى حارة رطبة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تسجل مناطق جنوب البلاد طقسًا شديد الحرارة، في حين يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال فترات الليل، وهو ما يعكس استمرار تأثير الأجواء الصيفية المعتادة مع ارتفاع نسب الرطوبة على مختلف المناطق.

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ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة الفعلية، وهو ما يجعل الشعور بالأجواء أكثر حرارة، خاصة خلال ساعات النهار، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التواجد خارج المنازل خلال فترات الذروة.

فرص ضعيفة لتكوّن السحب ورذاذ خفيف على بعض المناطق

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب ذلك سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة التنقل، وذلك في إطار الظواهر الجوية المتوقعة خلال اليوم.

شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل هذه الظاهرة مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إلى جانب مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

نشاط الرياح يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا

وأكدت الهيئة أن الرياح تنشط أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، ويحد نسبيًا من الشعور بارتفاع درجات الحرارة الناتج عن زيادة نسب الرطوبة، خاصة في المناطق المفتوحة.

ارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ الشمالية

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2 متر، الأمر الذي يعكس حالة البحر في هذه المناطق خلال طقس الأحد، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية.

ملخص توقعات الطقس الأحد 12 يوليو 2026

وتؤكد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الأحد 12 يوليو 2026 سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بارتفاع نسب الرطوبة، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، إلى جانب شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق، وفرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ الشمالية لتتراوح بين 1.5 و2 متر، وذلك وفق أحدث توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.