منار غانم: الطقس مستقر.. ودرجات الحرارة على سواحل المتوسط أقل من أوروبا

قالت الدكتورة منار غانم نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير، فمنذ بداية الصيف لم نشهد ارتفاعات ملحوظة فى قيم درجات الحرارة وأغلبها ارتفاعات طبيعة، فإما درجات الحرارة تكون حول معدلاتها الطبيعية أو مرتفعة درجة أو درجتين.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى، أن الظاهرة المؤثرة حاليا ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، فدرجات الحرارة فى القاهرة العظمى متوقع ان تكون 35 درجة مئوية لكن إحساسي بها يكون 38 او 39 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الى أن كل المناطق المطلة على البحر المتوسط هى الأعلى فى ارتفاع نسب الرطوبة، لكن الاقل فى درجات الحرارة، فمتوسط الحرارة يتراوح بين 30 ل 32 فى السواحل المطلة على البحر المتوسط.

ونوهت غانم اننا نتأثر بكتل هوائية قادمة مع على البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من بخار المياه مما يساعد على ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن طقس اليوم سيكون حارا رطبا على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة فى محافظات جنوب البلاد، وليلا ستكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة فى اغلب محافظات الجمهورية، ما عدا بعض المناطق المفتوحة سيكون بها نشاط للرياح سرعته من 30 ل40 كيلو متر على الساعة، مما يقلل من الاحساس بالرطوية ويساعد على تلطيف الاجواء فى الاماكن المكشوفة فقط.

ونصحت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتواجد فى اماكن جيدة التهوية لنشعر بنسب رطوبة اقل.

ولفتت الى أن الشبورة المائية ستتواجد على الطرق الزراعية ولكن خلال ساعة او اثنين ستختفى والرؤية ستتحسن على أغلب الطرق.

وحذرت من الخروج فى فترة الظهيرة من 12 ل4 دون اخذ الاحتياطات اللازمة لشدة وقوة ارتفاع الشمس ، فيجب لمن يخرج فى هذا التوقيت أن يكون معه شيء يحميه من اشعة الشمس مثل الشمسية او الكاب.

وعن حالة الطقس فى الساحل وحالة البحر قالت “غانم”: إن الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هى الأعلى فى ارتفاع الرطوبة والاقل فى درجات الحرارة حتى أقل من دول أوروبا، فالجو يسمح بالاستمتاع بالأجواء بشكل كبير بالاضافة الي نسيم البحر ونشاط الرياح اللذان يساعدان على تلطيف الجو.

وعن ارتفاع الموج على شواطئ البحر المتوسط فتتراوح بين 1.5 ل2 متر وهى مناسبة لاعمال الصيد والملاحة اما التنزه والمصايف فلايد من أخذ الحذر ونكون متواجدين فى مناطق آمنة قريبة من الشاطئ، ونتبع تعليمات رافع الرايات.

اما البحر الاحمر فهو معتدل ومناسب لاعمال الصيد والملاحة وليس به أى مشكلات.