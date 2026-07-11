الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بتنويع وتعزيز قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين، بما يضمن سرعة تلقي الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمعالجة مختلف الشكاوى والاستغاثات، والرد عليها إلكترونيًا؛ بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن المنظومة، من خلال العديد من قنوات التواصل، تلقت وتفاعلت مع نحو 217 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر يونيو الماضي، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 180 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص، بما يمثل 83% من إجمالي ما تم استقباله، فيما تم حفظ 36 ألف شكوى، بنسبة 16.5%، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأوضح "الرفاعي"، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة للجهات المعنية في يونيو، حيث استقبلت وتعاملت 9 وزارات، هي: الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، مع نحو 89% من إجمالي ما تم توجيهه إلى الوزارات من شكاوى وطلبات واستفسارات. وحقق عدد من الوزارات معدلات إنجاز متميزة، واستجابات فعّالة، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التضامن الاجتماعي، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السياحة والآثار، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).

فيما اختصت المحافظات بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، القليوبية، والمنوفية) مع 76% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، ومنها: (بورسعيد، أسوان، السويس، قنا، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، المنيا، سوهاج، مطروح، الفيوم، البحيرة، والقاهرة).

واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة، بنسبة 16% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر الماضي، حيث سجل كل من: (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة الهندسية، بنك ناصر الاجتماعي، هيئة الدواء المصرية، الشركة الوطنية للطرق، جهاز حماية المستهلك، الجهاز المصري للملكية الفكرية، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حقق عدد من الجامعات المرتبطة بالمنظومة معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى الموجهة إليها، منها: المنصورة، بنها، سوهاج، القاهرة، العاصمة، والإسكندرية.

كما واصل البنك المركزي المصري القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب بحسب طبيعته، مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها.

وانطلاقًا من ذلك، استعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أهم الجهود التي قامت بها منظومة الشكاوى خلال شهر يونيو بصدد القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن المنظومة تفاعلت مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات المسجلة، بالإضافة إلى ما تم رصده من أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها وتعزيز مستويات رضا المواطنين، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة، فضلًا عن شكاوى وطلبات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بإجراء امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى نتائج الشهادة الإعدادية.