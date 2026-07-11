طب وصيدلة وهندسة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة كيان بالقوات المسلحة

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول الدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية دفعة أكتوبر 2026 .

كما شهد قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه للعمل كضباط متخصصين ، وكذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية.

وجاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية .

جامعة كيان بالقوات المسلحة

وتضم جامعة كيان بالقوات المسلحة :

1- كلية الطب .

2- المستشفى الجامعى .

3- كلية طب الفم والأسنان .

4- كلية العلاج الطبيعى .

5- كلية الصيدلة .

6- كلية الهندسة .

7- كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى .

8- مركز المحاكاة .

9- مركز العلاج الطبيعى .

كلية الطب :

وحول تفاصيل كلية الطب، فيمثل إنضمام كلية الطب بالقوات المسلحة إلى مظلة جامعة كيان بالقوات المسلحة نقطة انطلاق قوية للجامعة بإعتبارها إحدى المؤسسات الطبية التعليمية الرائدة فى مصر.

وتستند الكلية إلى مناهج تعليمية حديثة متوافقة مع المعايير الدولية ، ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعات المصرية والقوات المسلحة إلى جانب منظومة متكاملة للتعليم والتدريب الطبى .

وتتميز الكلية بإمكانات تعليمية وبحثية متطورة تشمل مستشفى تعليمى مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، ومراكز متقدمة للمحاكاة الطبية ، ومعامل حديثة ، وبنية تحتية رقمية تدعم أحدث أساليب التعليم والتقييم ، بما يوفر بيئة تعليمية تضاهى كبرى كليات الطب العالمية.

كما تُعرف الكلية بأنها منظومة راسخة للإنضباط والإلتزام ، وغرس قيم المسؤولية المهنية والأخلاقية لدى طلابها ، مع التركيز على تنمية الشخصية والقيادة والعمل الجماعى إلى جانب التميز الأكاديمى والبحثى والمساهمة فى دعم منظومة الرعاية الصحية وخدمة المجتمع .

المستشفى الجامعى :

وهي عبارة عن مستشفى متكامل يُمثل أحد أهم ركائز المنظومة التعليمية والصحية بالجامعة، ليكون صرحًا طبيًا وأكاديميًا يجمع بين تقديم رعاية صحية متقدمة، والتعليم الطبى الحديث، والبحث العلمى والإبتكار.

كما سيعمل المستشفى كمركز مرجعي للرعاية الصحية المتقدمة كما يحتضن المراكز الطبية المتخصصة، ويدعم البحث العلمي والتجارب الإكلينيكية والابتكار، ويسهم في تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، بما يعكس رسالة جامعة كيان بالقوات المسلحة في خدمة الإنسان والمجتمع.

وقد صُمم المستشفى وفق أحدث المعايير العالمية، ويضم مختلف التخصصات الطبية والجراحية، ووحدات للرعاية الحرجة والطوارئ، وغرف عمليات ذكية، وأحدث تقنيات التشخيص والعلاج، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على الممارسة الإكلينيكية المباشرة، والتدريب متعدد التخصصات، والرعاية الصحية القائمة على أفضل الأسس العالمية.

والمستشفى الجامعى هى الجهة التطبيقية لجميع كليات القطاع الصحى بجامعة كيان، ليخدم طلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، ويوفر لهم تدريبًا عمليًا متكاملاً فى بيئة إحترافية، تُعزز التعاون بين مختلف التخصصات الصحية، وتُعد خريجين قادرين على العمل ضمن فرق طبية متكاملة.

مركز المحاكاة :

ويُعد المركز من أحدث مراكز المحاكاة الصحية فى المنطقة، وقد صُمم وفق أحدث المعايير العالمية ليكون بيئة تعليمية وتدريبية تحاكى الواقع بأعلى درجات الدقة، بما يدعم إعداد كوادر صحية قادرة على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة.

ولا يقتصر دور المركز على تدريب طلاب كلية الطب، بل يمتد ليشمل طلاب كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض ، بالإضافة إلى تدريب الأطباء وأعضاء هيئة التدريس و دارسى الماجستير والدكتوراه فى التخصصات الطبية المختلفة وجميع أعضاء الفرق الطبية، من خلال برامج متخصصة تتناسب مع إحتياجات كل تخصص، بما يرسخ مفهوم جدارة المستوى العلمى والعمل بروح الفريق داخل المنظومة الصحية.

ويضم المركز وحدات متقدمة للمهارات الإكلينيكية والجراحية، والمحاكاة عالية الدقة، والرعاية الحرجة، والطوارئ، والتخدير، والولادة، والإنعاش القلبى الرئوى، ومنظومة متكاملة للتقييم، بما يتيح التدريب فى بيئة آمنة قبل التعامل مع المرضى، ويعزز الكفاءة المهنية وسلامة المرضى.

ويمتد دور المركز إلى خدمة المجتمع من خلال برامج تدريبية مخصصة لأسر المرضى ومقدمى الرعاية، لتعليمهم أفضل الممارسات فى التعامل مع المرضى المصابين بالأمراض المزمنة أو ذوى الإعاقات، بما يسهم فى تحسين جودة الرعاية المنزلية.

كلية العلاج الطبيعى :

وتم تأسيس رؤية وطنية للعلاج الطبيعى، إيماناً بأنه ركيزة أساسية فى رحلة الإنسان من المرض إلى العافية والإستقلالية.

وتتمثل رؤية كلية العلاج الطبيعى فى بناء منظومة متكاملة تصنع كوادر قادرة على المنافسة عالمياً. فرسالة الكلية أن تجمع تحت سقف واحد، ما بين صرامة العلم، وإنسانية الطب، وجرأة الإبتكار والتكنولوجيا .

وتُقدم كلية العلاج الطبيعى برامج علمية متخصصة لا تكتفى بقاعات المحاضرات، بل تضم أحدث معامل العلوم الطبية الأساسية، وتحليل الحركة والميكانيكا الحيوية وفسيولوجيا العضلات والأعصاب بمستويات عالمية.

كما تتميز بوجود شراكات إستراتيجية مع المراكز العالمية الكبرى فى العلاج الطبيعى والتأهيل والطب الرياضى . وحول المعايير الصارمة للياقة والأخلاق، فنحن لا نُعد خريجاً يحمل شهادة فحسب، بل نصنع قائداً طبياً منضبطاً سلوكيًا ومهنياً فى أدائه .

وقد حرصت الكلية على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تصميم عمليات إعادة التأهيل كأداة تشخيصية وعلاجية، إلى جانب تعزيزها للعملية التعليمية الذكية.

مركز العلاج الطبيعي والتأهيل :

وإذا كانت الكلية مصنع العقول والمهارات، فإن مركز العلاج الطبيعى والتأهيل هو ميدان التطبيق الذى ستتحول فيه هذه المهارات إلى وسيلة شفاء للمرضى. حيث سيشرف على المركز نخبة من الكوادر الأكاديمية والطبية التى أثبتت جدارتها فى البحث والممارسة الإكلينيكية، مدعومين بأحدث مختبرات التشخيص الرقمى عالمياً لضمان تحقيق أسرع معدلات الاستشفاء وأعلى معايير الأمان.

فلسفة المركز العلاجية :

وتقوم على التكامل بين العلاج والتمكين الحركى ، فالهدف يتجاوز تسكين الألم إلى إعادة الإنسان لحياته كاملة وعمله وأسرته، بإستعادة إستقلاليته وإعتماديته فى الحركة، فغايتنا هى عودة الوظيفة.

فإن كلية ومركز العلاج الطبيعى والتأهيل بجامعة كيان بالقوات المسلحة ليسوا مجرد كلية أومركز علاجي إضافى، ويحتوى على وحدة قياسات وتقييم الرياضيين كنموذج يُحتذى به فى مصر والمنطقة .

كلية الصيدلة :

وتقدم كلية الصيدلة بجامعة كيان، برنامج فارم دى (Pharm D) متميز لطلابها والذى يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الإكلينيكى المكثف داخل المستشفيات ومن خلال مركز المحاكاة ومركز معلومات الأدوية.

كما تتميز كلية الصيدلة بتوفير بيئة بحثية متطورة يؤهلها لأن تكون مركز لإكتشاف الدواء وتطويره من خلال توفر عدة معامل متخصصة فى العلوم الصيدلية ومنها معامل لتصميم الدواء بإستخدام الذكاء الإصطناعى ومعامل لتصميم المستحضرات الصيدلية المختلفة وضبط الجودة ومعامل لزراعة الخلايا والبيولوجيا الجزيئية وكذلك القياسات الحيوية والكروماتوجرافيا .

كما يتوفر بالكلية وحدة لرعاية وإستخدام حيوانات التجارب طبقًا للمعايير الدولية وذلك لقياس فاعلية ومأمونية الأدوية عند إجراء الدراسات ماقبل الاكلينيكية طبقا للمعايير المختبرية الجيدة أو ما يسمى Good Laboratory Practice .

كلية طب الفم والأسنان :

وتجمع الكلية ما بين التميز الأكاديمى والإنضباط العسكرى، لدينا عيادات حديثة متكاملة تغطى كل الجوانب الطبية والعلاجية والوقائية ومراكز متخصصة فى جميع تخصصات طب الفم والأسنان مثل مركز التركيبات الرقمية لتصميم وتنفيذ التركيبات بدقة بإستخدام التكنولوجيا الرقمية المتقدمة والذكاء الإصطناعى ومركز أشعة مجهز بأحدث الأجهزة للتدريب على عمل الآشعات المختلفة وقراءتها ووضع خطة علاجية للمرضى المترددين.

وكذلك مركز علاج بالليزر وذلك لعلاج أمراض الفم والأسنان طبقًا لأحدث التوصيات الطبية، ومركز تعقيم على أعلى مستوى وذلك لمكافحة العدوى وضمان الجودة الطبية المقدمة ، والتدريب على زراعة و غرس وتجميل الأسنان بالطرق العلاجية المختلفة ومعمل محاكاة مجهز على أعلى تقنية طبية عالمية لتدريب الطلاب قبل التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى تقديم الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة عن طريق علاج المرضى المترددين وعلاج ذوى الإحتياجات الخاصة.

كما يتم تنظيم القوافل العلاجية لتغطية الجوانب الطبية والعلاجية والوقائية ونشر ثقافة العناية بصحة الفم والأسنان بالمشاركة مع المؤسسات الصحية المحلية والعالمية وإقامة الندوات والمؤتمرات الطبية.

‏‏كلية الهندسة :

وتشتمل على برامج هندسية حديثة ومتخصصة :

أولاً : برامج الهندسة الكهربية :

1- برنامج الإلكترونيات والإتصالات.

2 - برنامج القوى الكهربية والطاقة.

3 - برنامج الهندسة الطبية.

ثانياً : برامج الهندسة الميكانيكية :

1- برنامج القوى الميكانيكية والطاقة.

2 - برنامج الميكاترونيكس.

3 - برنامج التصميم والتصنيع.

وتم اختيار هذه البرامج بعناية وفقًا لاحتياجات سوق عمل واعد للخريجين، وقبل بدء العام الدراسى سيتم طرح المسارات ( Concentrations ) فى كل برنامج حتى يستطيع الطالب أن يختار المجال الدقيق الذى يرغب أن يعمل به بعد التخرج.

وتتكامل خريطة المقررات فى تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة وفقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية المتبناة الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكى يتم اعتماد البرامج الدراسية بعد تخريج أول دفعة من الكلية.

والكلية بها أكثر من 30 معمل حديث تساعد الطلاب فى تنمية مهاراتهم فى التصميم وخصوصًا عند تنفيذ المشروعات، وبعض من المعامل سيكون لها دور فى البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا .

وتضم الكلية نُخبة من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة الأكاديمية والبحثية لضمان جودة عالية للعملية التعليمية.

وتسعى الكلية إلى تحقيق تعليم فائق الجودة وهى نقطة براقة لرؤية الكلية.

كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى :

وتتيح الكلية خمسة برامج حديثة ومتخصصة :

1- علوم الحاسب .

2 - هندسة البرمجيات .

3 - الأمن السيبرانى .

4 - علوم البيانات والذكاء الإصطناعى .

5 - النظم الذكية .

وتتميز الكلية بالآتى :