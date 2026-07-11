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مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

سكالوني
سكالوني
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رد الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على الانتقادات التي طالت منتخب بلاده بشأن حصوله على مساعدات تحكيمية خلال مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات ليست جديدة، وأن جهازه الفني يستغلها لتحفيز اللاعبين قبل المباريات.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سويسرا في الدور ربع النهائي: "منذ زمن طويل، ومنذ ما يقرب من 40 عامًا، وتحديدًا منذ مونديال 1986، كان يُقال أيضًا إن الأرجنتين يتم مجاملتها، لذلك فهذا الأمر ليس جديدًا".

وأضاف: "منذ أن بدأت أعي كرة القدم، كانت الأرجنتين دائمًا أحد المنتخبات التي تصنع الحدث في البطولة، وهناك دائمًا من لا يريد لها أن تفوز، كما يحدث مع منتخبات أخرى".

وأوضح المدير الفني للأرجنتين أن هذه الانتقادات تمنح لاعبيه دافعًا إضافيًا، قائلًا: "نستغل ما يُقال عنا لنتمرد، ونجعل اللاعبين يدخلون المباريات بعزيمة أكبر ويقدمون أداءً أفضل".

وشدد سكالوني على أن وجود تقنية الفيديو يجعل فكرة وجود مجاملات تحكيمية أمرًا بالغ الصعوبة، مضيفًا: "أعتقد أنه مع وجود الـVAR وكل هذه الأنظمة، من الصعب جدًا أن يساعدك أحد أو يجاملك. لا توجد مساحة كبيرة للاجتهاد أو لتفسيرات مزدوجة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكام التزموا بالتعليمات التي تم شرحها قبل انطلاق البطولة، قائلًا: "قبل كأس العالم خضعنا لدورة للمدربين، وتم توضيح جميع الحالات التحكيمية لنا، وقيل لنا كيف سيتم تطبيق كل حالة، وبالفعل تم الالتزام بذلك حرفيًا".

مدرب الأرجنتين منتخب مصر كأس العالم سكالوني

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