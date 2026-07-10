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2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا
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2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

موعد صرف مرتبات يوليو 2026
موعد صرف مرتبات يوليو 2026
عبد العزيز جمال
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يتصدر موعد صرف مرتبات يوليو 2026 اهتمامات ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعدما أعلنت وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف الرواتب متضمنًا الزيادات الجديدة التي يبدأ تطبيقها مع انطلاق العام المالي 2026/2027. وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للدخل، وصرف العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي، بما ينعكس على دخول الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 يبدأ اعتبارًا من الاثنين 20 يوليو 2026، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، دون الحاجة إلى التزاحم أو سحب المستحقات في اليوم الأول.

مرتبات

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2026 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ليبدأ يوم 20 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب ستُودع في الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين تباعًا، لتظل متاحة للسحب في أي وقت بعد الإيداع، وهو ما يمنح الموظفين مرونة في اختيار توقيت الحصول على مستحقاتهم دون ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأضافت أن تنظيم مواعيد الصرف يهدف إلى تخفيف الضغط على البنوك وأجهزة الصراف الآلي، وضمان سهولة حصول جميع العاملين على مستحقاتهم.

مواعيد صرف المتأخرات المالية

بجانب موعد صرف مرتبات يوليو 2026، أعلنت وزارة المالية تخصيص أيام 8 و9 و12 يوليو لصرف المتأخرات المالية والمستحقات التي لم تُدرج ضمن الرواتب الشهرية المعتادة.

وتشمل هذه المتأخرات فروق الرواتب، والمكافآت، والبدلات، وأي مستحقات إضافية تعتمدها الجهات الحكومية بصورة منفصلة عن الراتب الأساسي.

ودعت الوزارة الموظفين إلى مراجعة الإدارات المالية في جهات عملهم في حال وجود اختلاف في قيمة المستحقات أو عدم ظهور المتأخرات في الحسابات خلال المواعيد المحددة.

تفاصيل زيادة الأجور الجديدة

يتزامن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 مع بدء تنفيذ حزمة تحسين الأجور الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تتضمن عدة زيادات مالية لصالح العاملين بالدولة.

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وتشمل الحزمة:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

ويتم احتساب الراتب النهائي بعد إضافة العلاوات والحوافز المقررة، مع مراعاة الخصومات القانونية والتأمينات والضرائب المطبقة على كل موظف.

مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

جاء موعد صرف مرتبات يوليو 2026 متزامنًا مع زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفعت قيمة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 822.8 مليار جنيه.

كما بلغت التكلفة الإجمالية للعلاوات وزيادة الحافز الإضافي نحو 77.5 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن برنامج شامل يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى معيشة العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

حوافز جديدة للمعلمين

يتضمن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 أيضًا الإعلان عن حزمة دعم خاصة للعاملين في قطاع التعليم.

وقررت الحكومة منح المعلمين حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما تقرر صرف حافز تميز بقيمة 2000 جنيه للإدارات المدرسية المتميزة، وفق الضوابط التي تضعها وزارة التربية والتعليم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز نحو 14 مليار جنيه، ليستفيد منها ما يقرب من مليون معلم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الأزهرية.

دعم إضافي للعاملين بالقطاع الطبي

ضمن حزمة تحسين الأجور المرتبطة بـموعد صرف مرتبات يوليو 2026، يحصل العاملون المستحقون في القطاع الطبي على زيادة شهرية بقيمة 750 جنيهًا.

كما تقرر رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

ويستفيد من هذه الإجراءات نحو 640 ألف عامل في مختلف الجهات الصحية، وفقًا للضوابط المنظمة للاستحقاق.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

أعلنت الحكومة الحد الأدنى للدخل الشهري للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادات الجديدة، وجاء على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.

مدير عام أو ما يعادله: 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.

الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.

الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه القيم تمثل الحد الأدنى للدخل، بينما قد يختلف صافي الراتب من موظف لآخر بحسب البدلات والحوافز والاستقطاعات القانونية.

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أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

مع حلول موعد صرف مرتبات يوليو 2026، يمكن للعاملين الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة وسائل، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

فروع البنوك التي تُحول إليها الرواتب.

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

بطاقات المرتبات والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية.

وأكدت الوزارة أن الراتب سيظل متاحًا في الحساب البنكي بعد الإيداع، ولا يشترط صرفه في أول يوم.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2026

كشفت وزارة المالية أيضًا عن مواعيد صرف الرواتب للأشهر المقبلة، حيث يبدأ صرف مرتبات أغسطس 2026 اعتبارًا من 23 أغسطس، بينما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 اعتبارًا من 24 سبتمبر.

وأشارت إلى أن توقيت إيداع الرواتب قد يختلف خلال اليوم من جهة حكومية إلى أخرى، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.ة.

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