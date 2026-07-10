كأس العالم | عمرو أديب : اتسرقنا واتخطفنا وكنا على مرحلة سوبر تاريخية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاستقبال الشعبي التاريخي لمنتخب مصر في العلمين بعد أداء مشرف في كأس العالم 2026.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"استقبال تاريخي وشعبي لمنتخب مصر في العلمين.. والمنتخب الحالي التاريخي لكرة القدم وفي تقديري منشوف الكلام ده تاني وجايز تكون بداية عظيمة كما قال محمد صلاح.. الناس كلها تبص لحسام حسن بكثير من الفخر والاعجاب".

وتابع عمرو أديب، عبر قناة ام بي سي مصر، أن :"اتسرقنا واتخطفنا وكنا على مرحلة سوبر تاريخية.. واللي حصل حصل.. لما تشوف الإخوة في المغرب تعرف انك كنت عامل مجهود عظيم.. هما بيجاملوا الكبار.. وسعر التذكرة نزل الف دولار بعد خروج أمريكا والبرازيل والمال له دور".