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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير خطير.. فورد تستدعي موستانج ماك - إي بسبب عيب قاتل

فورد موستانج Mach-E 2026
فورد موستانج Mach-E 2026
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواجه شركة “فورد” الأمريكية أزمة فنية جديدة بالأسواق لعام 2026 الحالي، وضعت سيارتها الكهربائية المدللة “موستانج ماك-إي” تحت مجهر لجان السلامة المرورية. 

وجاء ذلك بعد إعلان الشركة رسميًا عن حملة استدعاء أمنية ولوجستية واسعة النطاق؛ نتيجة رصد خلل مصنعي في منظومة نقل الحركة (الدريفتلاين) يهدد بفقدان السيطرة الكاملة على عزم السيارة أثناء القيادة، أو تحركها وتدحرجها بشكل عشوائي خطر عند ركنها بصالات الانتظار دون تفعيل المكابح اليدوية.

ويشمل هذا الاستدعاء الاستثماري الحاسم 42,784 سيارة داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وتستهدف الحملة فئات الدفع الخلفي (RWD) حصريًا من الموديلات المصنعة بين عامي 2021 و2023. 

وتأتي هذه الأزمة لتسد فجوة تسويقية أمام طراز "ماك-إي" الذي سجل مبيعات قياسية مذهلة تجاوزت 51,000 نسخة عام 2025 متفوقًا ماديًا على مبيعات فئات موستانج الكوبيه الكلاسيكية التي تعمل بالبنزين.

إجهاد الانحناء وتفاصيل كسر عمود الترس التفاضلي الخلفي

وفقًا للبيانات والتقارير الجافة المرفوعة أمام الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، فإن جذور المشكلة تكمن ماديًا في عمود الترس الصغير للدفرنش الخلفي (Rear Differential Pinion Shaft). 

واكتشف مهندسو فورد عقب إجراء عمليات فحص وتحليل وتفكيك لقطع مرتجعة من السوق الأوروبية، أن هذا العمود المعدني يتعرض لكسر وتصدع مفاجئ نتيجة ما يُعرف هندسيًا بـ "تعب الانحناء". (Bending Fatigue).

وينتج عن كسر هذا الجزء الحيوي فوريًا عواقب ميكانيكية قاسية على الطريق؛ نظرًا لاعتماد هذه الفئات على محرك خلفي واحد دون وجود محرك أمامي بديل يحافظ على حركة المركبة. 

ويؤدي الكسر إلى فقدان كامل ومفاجئ لقوة الدفع (Loss of Drive Power) مما يترك السائق عالقًا وسط حركة المرور.

أما الخطورة اللوجستية الأكبر فترتبط بعجز ناقل الحركة برمجياً وماديًا عن تفعيل ميزة قفل التروس عند وضع السيارة في نمط الركن (Park)؛ حيث يتيح الكسر للمركبة حرية الحركة والانزلاق تلقائيًا والتدحرج بعيدًا إذا نسي السائق تفعيل زر المكابح الإلكترونية الذكية.

الضمانات الفنية وحزمة الإصلاحات المجانية لعام 2026 الحالي

حسمت فورد السجلات الرسمية للتأكيد على رصدها لنحو 62 مطالبة ضمانية و14 تقرير جودة داخلي يرتبط بهذه الأزمة حتى شهر يونيو الماضي، دون تسجيل أي حوادث تصادم، إصابات بدنية، أو حرائق بالأسواق حتى تاريخ يوليو لعام 2026 الحالي. وتبين الفحوصات المخبرية الأولية وجود تباين في مستويات صلابة وتشكيل المعادن للقطع الموردة من المصانع الخارجية، مما عجل من استهلاكها ماديًا.

وستبدأ فورد فوريًا في إرسال خطابات الإخطار الرسمية للمستهلكين المتضررين؛ لحثهم على حجز مواعيد فحص وصيانة استباقية مجانية بالكامل داخل توكيلات فورد ولينكون المعتمدة. وسيتولى الفنيون فحص الترس التفاضلي الخلفي واستبدال المحور أو وحدة القيادة الخلفية بالكامل (Primary Drive Unit) بقطع جديدة معززة وأكثر قدرة على تحمل قوى الانحناء.

ووجهت الشركة نصيحة لوجستية صارمة للملاك بضرورة تفعيل المكابح اليدوية الإلكترونية (Handbrake) يدويًا في كل مرة يتم فيها ركن السيارة كإجراء وقائي لحين الخضوع للإصلاح المادي بنهاية عام 2026 الحالي.

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