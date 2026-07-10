قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

قرر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي عقب انتهاء فترة الراحة، استعدادًا للسفر إلى إسبانيا لخوض المعسكر الخارجي، ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

موعد معسكر الأهلي في إسبانيا

حدد مسؤولو النادي الأهلي يوم 28 يوليو الجاري موعدًا لانطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم في إسبانيا، ضمن خطة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

ويستمر المعسكر عدة أيام، يتخلله خوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب الوقوف على مستوى الصفقات الجديدة والعناصر العائدة، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب انتهاء المعسكر، لاستكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات، قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر له 20 أغسطس المقبل.