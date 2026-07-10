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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هشام حنوت: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات رسالة واضحة للأحزاب لإعداد كوادر حقيقية تستطيع خدمة المواطن

هشام حنوت
هشام حنوت
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أكد هشام حنوت، الأمين العام لحزب مصر الفتاة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية؛ تمثل رسالة وطنية واضحة تؤكد أهمية دور الأحزاب في المرحلة المقبلة.

انتخابات المحليات

وقال “حنوت” إن انتخابات المحليات ليست مجرد استحقاق انتخابي، بل هي فرصة حقيقية لإعداد جيل جديد من القيادات القريبة من المواطنين، القادرة على فهم احتياجات الشارع، ومتابعة الخدمات، والمشاركة بفاعلية في دعم خطط التنمية داخل القرى والمدن والمحافظات.

وأضاف أن دوره كأمين عام لحزب مصر الفتاة يرتكز على تعزيز البناء التنظيمي للحزب، واختيار وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وتوسيع قاعدة المشاركة داخل المحافظات، بما يضمن تقديم نماذج قادرة على تمثيل المواطنين بجدية وكفاءة في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن حزب مصر الفتاة يعمل بمشاركة قياداته وأعضائه في مختلف المحافظات، على إعداد برامج تدريبية وسياسية تستهدف الشباب والمرأة والكوادر المجتمعية، إيمانًا بأن العمل الحزبي الحقيقي يجب أن يكون حاضرًا بين الناس، وأن يقدم حلولًا واقعية لقضاياهم اليومية.

إجراء انتخابات المحليات 

وأكد الأمين العام أن توجيهات الرئيس السيسي تضع مسؤولية كبيرة على الأحزاب الوطنية للانتقال من الحضور الإعلامي إلى العمل الميداني والتنظيمي، وبناء برامج واضحة، ودعم ثقافة الحوار والمنافسة السياسية القائمة على خدمة الوطن والمواطن.

ولفت هشام حنوت إلى أن حزب مصر الفتاة سيكون حاضرًا بقوة في ملف المحليات، من خلال كوادر مؤهلة ورؤية سياسية واضحة، دعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها، وإيمانًا بأن المجالس المحلية تمثل أحد أهم أدوات المشاركة الشعبية وبناء القيادات الوطنية.

المحليات انتخابات المحليات المجالس المحلية انتخابات المجالس المحلية البرلمان

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