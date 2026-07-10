وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الجمعة/، إلى العاصمة البوروندية بوجومبورا، في ختام جولة إفريقية شملت إثيوبيا والنيجر وموزمبيق، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع كبار المسئولين في بوروندي حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين روسيا ودول القارة.

وبدأ لافروف زيارته بلقاء وزير الخارجية البوروندي إدوارد بيزيمانا، فيما يتوقع أن تتناول المحادثات التحديات التي تواجه إفريقيا، والأزمات الراهنة في القارة، إلى جانب آفاق تطوير التعاون الروسي الإفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

تأتي زيارة لافروف في ظل تولي بوروندي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي عام 2026؛ ما يمنح مباحثاتهما أهمية خاصة، لا سيما في ضوء التحضيرات للقمة الروسية الإفريقية الثالثة المقرر عقدها في موسكو خلال أكتوبر المقبل، فضلاً عن بحث التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفق قناة (روسيا اليوم).

وكان لافروف قد ناقش - خلال زيارته إلى إثيوبيا، في 7 يوليو الجاري - مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، سبل تعزيز الشراكة بين موسكو والقارة الإفريقية، إضافة إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة الثانية للافروف إلى بوروندي، بعد زيارته السابقة في مايو 2023، فيما عقد آخر لقاء له مع نظيره البوروندي في القاهرة ديسمبر 2025 على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، حيث أكد الجانبان حينها التزامهما بتوسيع التعاون الاقتصادي والإنساني.