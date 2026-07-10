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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار البنك المركزي.. سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي
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أظهرت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه المصري بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على كل المعاملات المصرفية.

سعر العملات الأجنبية

وسجل سعر العملات الأجنبية ثباتا من دون تغيير أمام الجنيه بالتزامن مع تعطيل العمل في البنوك .

العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 49.63 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو إلى 56.68 جنيه للشراء و 56.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 66.45 جنيه للشراء و 66.66 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي 35 جنيها للشراء و 35.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.58 جنيه للشراء و 5.6 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي إلي 5.08 جنيه للشراء و 5.1 جنيه للبيع.

سعر السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.11 جنيه للشراء و 5.13 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 61.43 جنيه للشراء و 61.62 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.53 جنيه للشراء و 30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي إلى 34.39 جنيه للشراء و 34.5 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليوان الصيني 7.3 جنيه للشراء و 7.32 جنيه للبيع.

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