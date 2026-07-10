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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
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قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية إقتصادية عن تفاصيل أسعار الذهب والدولار حيث تشهد أسعار الذهب كل يوم حالة من التقلبات في الأسعار، لكن خلال الأيام الأخيرة تعتبر الأسعار حول المعدلات الطبيعية، وأقل من التي كانت عليه في بداية العام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5850 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5014 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5850 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6685 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46800 جنيه.

أما الدولار سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 10-7-2026، استقر في البنوك مع بداية الاجازة الاسبوعية.

وقدم  مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار اليوم مسجلا 49.70 جنيه للشراء و 49.80 جنيه للبيع .

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