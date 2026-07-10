حشود العلمين تحتفي بالفراعنة.. عادل عتمان: المصريون ردّوا الجميل لأبطال كأس العالم

أكد عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الاستقبال الجماهيري الحاشد الذي حظيت به بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم لدى وصولها إلى مدينة العلمين، عقب انتهاء مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم، يعكس حجم التقدير الشعبي لما قدمه "الفراعنة" من أداء بطولي أعاد الثقة في الكرة المصرية وأدخل الفرحة إلى قلوب الملايين.

وقال "عتمان" إن المشهد الذي شهدته مدينة العلمين من توافد الآلاف لاستقبال المنتخب يؤكد أن الجماهير المصرية تساند أبناءها وتقدر كل من يبذل الجهد لرفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية والمستوى الفني المتميز الذي ظهر به المنتخب خلال البطولة يستحقان هذا الاحتفاء الكبير.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن منتخب مصر نجح في تقديم نموذج مشرف للروح القتالية والانضباط والإصرار، وكتب صفحة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية، وهو ما يستوجب البناء على هذا الإنجاز من خلال استمرار دعم الجهاز الفني واللاعبين، وتطوير منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، بما يضمن الحفاظ على هذا المستوى والمنافسة بقوة في البطولات المقبلة.

وأوضح أن الحشد الجماهيري الكبير في مطار العلمين لم يكن مجرد استقبال لبعثة رياضية، بل كان تعبيرًا صادقًا عن حالة الفخر الوطني والالتفاف الشعبي حول المنتخب، بما يعكس المكانة الخاصة لكرة القدم في وجدان المصريين، ودورها في تعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية.

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع الرياضة اهتمامًا غير مسبوق، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المنتخبات الوطنية، واستضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية، وهو ما انعكس بصورة واضحة على تطور مستوى الرياضة المصرية وحضورها القاري والدولي.



وأكد أن منتخب مصر يستحق كل الدعم والتقدير، وأن ما تحقق في كأس العالم يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مزيد من الإنجازات، مع الاستفادة من الزخم الجماهيري الكبير الذي يؤكد أن الجماهير المصرية ستظل دائمًا السند الحقيقي لمنتخبها الوطني في جميع المحافل