بعد أول يوم من تحديد الفائدة.. سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر ثبات سعر الدولار في السوق الرسمية مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-7-2026، وهو أول يوم بعد اعلان الفائدة رسميًا.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا بالتوازي مع تعطيل العمل في البنوك مساء أمس الخميس، نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي .

الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.64 جنيها للشراء و49.74 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 49.48 جنيها للشراء و 49.58 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.57 جنيها للشراء و 49.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي الكويتي.

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 49.6 جنيها للشراء و 49.7 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني،الإسكندرية،بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول،البركة".

الدولار في اغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي العربي،HSBC، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،التعمير والاسكان، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.68 جنيها للشراء و 49.78 جنيها للبيع في بنك سايب.