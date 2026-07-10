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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني

السيسي
السيسي
عادل نصار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

إنجاز جديد يسجل في تاريخ الكرة المصرية بعد تمكن المنتخب الوطني من الصعود لدوري الـ 16 في بطولة كأس العالم، وسط حالة من الفرحة بهذا الإنجاز من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا.

من جانبه قال جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إنّ القيادة السياسية آمنت منذ سنوات بأهمية الاعتماد على المدرب الوطني، مشيرًا إلى أن ما تحقق جاء انطلاقًا من رؤية تؤكد أن الإنجازات الكبرى تتحقق بوجود قيادة وطنية.

تاريخ الكرة المصرية يؤكد نجاح المدرب الوطني في صناعة الإنجازات

وأضاف نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي لؤي أباظة عبر قناة إكسترا نيوز، أن ما شهدته مصر خلال السنوات الـ12 الماضية من تطوير للبنية التحتية الرياضية، وبناء الاستادات والمنشآت الرياضية، والعاصمة الإدارية والمدينة الرياضية الأوليمبية، أسهم في تهيئة المناخ لتحقيق هذا النجاح.

وأوضح جوهر نبيل أن الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، إلى جانب جهازهما الفني والإداري، نجحوا في تحقيق إنجاز عالمي، مؤكدًا أن الحديث عن حسام حسن يقتضي أيضًا الإشادة بإبراهيم حسن، لأنهما «وجهان متطابقان لعملة واحدة» على المستويين الفني والإداري، واستطاعا قيادة المنتخب لتحقيق إنجاز يتجاوز المستويين الإقليمي والقاري إلى المستوى العالمي.

وأشار جوهر نبيل إلى أن تاريخ الكرة المصرية يبرهن على نجاح المدرب الوطني، مستشهدًا بقيادة الكابتن محمود الجوهري للمنتخب في عام 1990، ثم إنجازات الكابتن حسن شحاتة في بطولات كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، مؤكدًا أن الإنجاز الحالي بقيادة حسام حسن يبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر قادرة على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، وأنه «لا يوجد شيء اسمه مستحيل».

تكريم الرئيس السيسي يمنح المنتخب دفعة جديدة ويعزز الأمل للمستقبل

قال جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إنّ المنتخب المصري كان أحد المنتخبين العربيين المشاركين في البطولة إلى جانب المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا، وأن خروجه جاء بصورة مختلفة، إذ ظل متقدمًا حتى الدقيقة 79 بنتيجة هدفين دون رد، مضيفًا أن المنتخب كان يستحق تسجيل أهداف أخرى، لكنه شدد على عدم الخوض في الجوانب التحكيمية، مؤكدًا أن البطولة انتهت بالنسبة للمنتخب.

وتابع وزير الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي لؤي أباظة عبر قناة إكسترا نيوز، أن كأس العالم لم ينته بالنسبة للحالة المصرية أو للمشروع الفني للمنتخب، كما أنه لم ينته فيما يتعلق بحالة وحدة الصف التي كانت مطلوبة عربيًا قبل أن تكون مصرية.

ولفت إلى أن الالتفاف والدعم لم يقتصرا على المستوى العربي، بل امتدا إلى المستوى العالمي، نتيجة الأداء والروح القتالية التي قدمها المنتخب الوطني.

وأشار جوهر نبيل إلى أن المنتخب المصري أظهر في هذه النسخة شخصية مختلفة تعبر عن الشخصية الحقيقية للإنسان المصري، من خلال القتال في حدود الإمكانات البشرية والمتاحة، مؤكدًا أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب سيسهم في توفير إمكانات أكبر، وسيعزز الأمل في تحقيق إنجازات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

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