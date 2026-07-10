رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لمنتخب البرتغال حتى مونديال 2030

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تعيين المدرب جورجي جيسوس مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي غادر منصبه عقب خروج البرتغال من بطولة كأس العالم 2026.

عقد يمتد لأربع سنوات

ويوقع جيسوس عقدًا لمدة أربع سنوات، يقود بموجبه المنتخب البرتغالي حتى عام 2030، على أن تكون أولى محطاته الكبرى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، ثم كأس العالم 2030 التي تستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.

راتب أقل من نصف ما كان يتقاضاه في النصر

وسيتقاضى المدرب البرتغالي راتبًا سنويًا يقل عن 4 ملايين يورو، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة براتبه السابق مع نادي النصر السعودي، والذي بلغ نحو 12 مليون يورو سنويًا.