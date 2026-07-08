حلم الأرقام القياسية.. هل يكتفي رونالدو بوداع كأس العالم أم يواصل رحلته مع البرتغال؟

أسدل كريستيانو رونالدو الستار على رحلته في بطولات كأس العالم بعدما ودع المنتخب البرتغالي منافسات مونديال 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ16 لتنتهي بذلك آخر محاولاته لتحقيق اللقب الوحيد الذي استعصى على مسيرته الأسطورية.

ورغم تأكيد قائد البرتغال أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في كأس العالم فإنه تجنب إعلان اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي مكتفيًا بالإشارة إلى أن مشواره في المونديال انتهى وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية استمراره مع منتخب "برازيل أوروبا" خلال المرحلة المقبلة.

وبين الطموحات الشخصية واحتياجات المنتخب البرتغالي تبدو هناك عدة عوامل قد تدفع رونالدو إلى مواصلة ارتداء قميص بلاده رغم بلوغه الحادية والأربعين من عمره.

حلم الـ1000 هدف.. الدافع الأكبر

يبقى الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية أكبر حافز أمام رونالدو للاستمرار فبعد مشاركته في كأس العالم 2026 ارتفع رصيد "الدون" إلى 976 هدفًا في مختلف المسابقات ليصبح على بعد 24 هدفًا فقط من دخول نادٍ لم يسبق لأي لاعب في تاريخ كرة القدم الوصول إليه.

ولطالما أظهر النجم البرتغالي شغفًا بتحطيم الأرقام القياسية لذلك قد يرى أن الاستمرار مع المنتخب يمنحه فرصة إضافية للاقتراب من هذا الإنجاز التاريخي إلى جانب ما يسجله بقميص ناديه.

أرقام قياسية لا يريد لأحد الاقتراب منها

لا يكتفي رونالدو بكونه الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية بل يسعى إلى جعل أرقامه أكثر صعوبة على أي منافس في المستقبل.

فهو يتصدر قائمة الهدافين الدوليين برصيد 146 هدفًا كما يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بعدما خاض 233 مباراة بقميص البرتغال.

ومع كل مباراة جديدة أو هدف إضافي يوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه وهو ما يمنحه دافعًا للاستمرار طالما تسمح حالته البدنية بذلك.

البرتغال لا تزال بحاجة إلى قائده

ورغم امتلاك البرتغال مجموعة مميزة من المواهب الهجومية فإن المنتخب لم يجد حتى الآن مهاجمًا صريحًا يستطيع تعويض تأثير رونالدو داخل منطقة الجزاء.

ولا يتعلق الأمر بالأهداف فقط بل بالحضور القيادي والخبرة التي اكتسبها قائد البرتغال عبر أكثر من عقدين في الملاعب الدولية.

ولهذا قد يفضل الجهاز الفني الإبقاء على رونالدو ضمن المشروع الجديد سواء لاعبًا أساسيًا أو عنصرًا مؤثرًا داخل المجموعة حتى يكتمل نضج الجيل القادم.

الثقة في قدراته البدنية

في كل مناسبة يؤكد رونالدو أنه لا يشعر بأن العمر يمثل عائقًا أمامه وأنه لا يزال قادرًا على المنافسة في أعلى المستويات.

ويستند النجم البرتغالي إلى نظام احترافي صارم في التدريب والتغذية والاستشفاء ساعده على الحفاظ على جاهزيته البدنية رغم تقدمه في السن.

ومادام قادرًا على صناعة الفارق داخل الملعب فإن فكرة الاعتزال الدولي قد تبقى مؤجلة.

دوري الأمم... محطة جديدة؟

ورغم انتهاء رحلته في كأس العالم لا تزال أمام رونالدو بطولات دولية أخرى قد تدفعه للاستمرار وفي مقدمتها منافسات دوري الأمم الأوروبية إلى جانب تصفيات البطولات المقبلة.

كما أن المشاركة في تلك الارتباطات قد تمنحه فرصة لإضافة المزيد من الأرقام التاريخية وتعزيز إرثه باعتباره أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص البرتغال.