نستمع لكل الآراء.. تشريعية النواب تفتح باب الحوار حول قانون مستقبل مصر

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وقال: "انفتاحنا الكامل على جميع الآراء، وستُتاح الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ".

الاستماع لجميع الآراء والملاحظات

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجان

مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وأشار المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن الحكومة ترحب بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغايات التي أُعد مشروع القانون من أجلها، وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.