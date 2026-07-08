غضب الشمس يقترب.. عاصفة حارة قوية قد تضرب الأرض خلال 48 ساعة

أكد علماء أن المجال المغناطيسي للأرض لا يزال مستقراً، رغم وجود مؤشرات علمية على اقتراب موجة جديدة من النشاط الشمسي خلال الساعات المقبلة.

توهجات شمسية تحت المراقبة

رصد الباحثون توهجات قوية في البقعتين الشمسيتين النشطتين 4478 و4479، والتي تطلق كميات هائلة من البلازما والإشعاعات إلى الفضاء.

وصول الانبعاثات خلال أيام

يتوقع العلماء أن تصل الانبعاثات الناتجة عن هذه التوهجات إلى الأرض خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث عاصفة جيومغناطيسية.

تصنيف العاصفة المتوقعة

تشير التقديرات إلى أن العاصفة المحتملة قد تتراوح بين الفئتين G2 وG3، وهي مستويات متوسطة إلى قوية قد تؤثر في بعض الأنظمة التقنية، دون أن تشكل خطراً مباشراً على البشر





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